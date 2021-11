Kezd rémisztő lenni egy-két számadat - a nap hírei

Az elmúlt 24 órában 39 koronavírusos beteg halt meg és 1867 új fertőzöttet igazoltak. 2839 koronavírusos embert ápolnak kórházban, közülük 312-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma eléri csaknem a 44 ezer 800-at. A járvány kezdete óta több mint 876 és fél ezerre nőtt az igazolt fertőzöttek és 30 920-ra a halálos áldozatok száma.

Orbán Viktor miniszterelnök ismét levélben sürgette, hogy az Európai Bizottság térítse meg a magyar határvédelmi intézkedések költségeit. Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek azt írta: a mai napig csak Magyarország több, mint 590 milliárd forintot fordított saját nemzeti költségvetéséből határvédelemre; az elsők között épített határkerítést. Azt hangoztatta, hogy a magyar határvédelmi intézkedések az utóbbi időszakban mintaadóvá váltak. A miniszterelnök szerint a 2015-ben tapasztaltnál is súlyosabb migrációs válsághelyzet fenyeget az európai kontinensen.

Minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő egységesen 80 ezer forint nyugdíjprémiumot kap ebben a hónapban - erősítette meg a családügyi miniszter. A pénzt a november havi juttatással együtt folyósítják. Novák Katalin az Inforádió Aréna című műsorában elmondta azt is, hogy az év vége környékén születhet döntés arról, hogy februárban kifizetik-e a teljes 13. havi nyugdíjat is. A miniszter kitért arra is, hogy újabb 50 milliárd forintos pályázat nyílt önkormányzati és egyházi bölcsődék létrehozására.

A települések 1800 milliárd forintra pályázhatnak fejlesztési elképzeléseik megvalósításához a következő 7 évben - mondta a pénzügyminiszter a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével kötött stratégiai partnerségi megállapodás aláírásakor. Varga Mihály felhívta a figyelmet, hogy az első pályázati felhívások összesen több mint 636 milliárd forint értékben már megjelentek. Már elérhető a bölcsődék-óvodák létesítését, fejlesztését, eszközbeszerzését támogató felhívás.

Fejenként csaknem 2 milliós támogatás segítheti a szakképzett fiatalok elhelyezkedését – ismertette a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor tájékoztatása szerint a novembertől elérhető új bértámogatás az első 90 napban a frissen felvettek munkatapasztalat-szerzésének költségeit fedezi, ezután igényelhető fél éven át a havi 100 ezer forintos Vállalkozások munkaerő támogatása is.

Ismét lehet pályázni a Stipendium Peregrinum ösztöndíj azon részére, amely a tehetséges fiatalok külföldi felvételi eljárását támogatja. Maximum hétszázezer forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a pályázók, a benyújtás határideje első körben november 16.

Both Miklós zeneszerző, előadóművész, néprajzkutató veszi át a Hagyományok Háza vezetését november 19-től. Az új főigazgató kinevezése öt évre szól - jelentette be az intézmény állománygyűlésén a kultúráért felelős államtitkár. Fekete Péter méltatta az intézményt megalapító és most leköszönő főigazgató, Kelemen László húsz éves vezetői tevékenységét.

Már Magyarországon is elérhető a Google kerékpáros útvonaltervezője. Az alkalmazás tartalmazza az összes fővárosi kerékpárutat, a vidékieknek pedig körülbelül a 80 százalékát, de várhatóan heteken belül ez is teljessé válik. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos azt mondta, hogy az applikáció bevezetését széleskörű, csaknem 3 éves együttműködés előzte meg, a Külgazdasági és Külügyminisztérium segítségével.

Rendkívül alacsony a vízállás a Duna magyarországi szakaszán az utóbbi időszak csapadékszegény időjárása következtében. Budapesten mindössze 87 centiméter a folyó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint ilyen kis értékek átlagosan kétévenként fordulnak elő. Az alacsony vízszint miatt már 38 napja szivattyúval kell pótolni a vizet a ráckevei Duna-ágba az élővilág védelméért és a vízminőség megőrzéséért.

A világ erdőségeinek megóvásáról és a felelős termőföldhasználat előmozdításáról született megállapodás a glasgow-i klímacsúcson. 105 ország képviselői írták alá a dokumentumot, amely célként tűzi ki, hogy 2030-ig meg kell állítani, sőt vissza kell fordítani a nagyipari méretű erdőirtást és a vele járó talajerózió folyamatát. Az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy az uniós költségvetésből 1 milliárd eurót fordítanak a következő 5 évben az erdők védelmére.