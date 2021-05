Ha nem lesz világösszefogás, tovább mutálódik a vírus - a nap hírei

Egy nap alatt 41 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben Magyarországon és 258-nál igazolták a kórokozót. 1.420 beteget ápolnak kórházban, közülük 169-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 102 és fél ezer körülire csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 802 ezren kapták el a vírust és 29 ezer 560 ember halt meg a betegségben. 5 millió 23 ezer embert oltottak be, közülük több mint 3 millió 12 ezren a második vakcinát is megkapták.

Világszerte már csaknem 167 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban. Egy nap alatt 480 ezer új fertőzöttet regisztráltak. A halálos áldozatok száma megközelíti a 3 és fél milliót.

Indiában meghaladta a 300 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma. Az Egyesült Államok és Brazília után az ázsiai országban halnak meg a legtöbben a Covid-19 betegség szövődményeiben. A járvány lassítása érdekében India több állama kijárási korlátozásokat léptetett életbe és gyorsította oltási programját.

Nemzetközi összefogást sürgetett a koronavírus-járvány ellen az ENSZ főtitkára. António Guterres az Egészségügyi Világszervezet tagállamainak genfi éves értekezletén hangsúlyozta: a közös fellépés híján a kórokozó tovább mutálódik a szegényebb országokban, ez pedig több százezer ember halála mellett lassítja a világgazdaság újjáéledését is. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kijelentette: minden ország lakosságának legalább 30 százalékát be szeretnék oltani az év végéig.

Határozott uniós választ sürget a Ryanair járatának előző napi minszki földre kényszerítése miatt az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen közölte: a tagállami vezetők szankciók bevezetésének lehetőségéről tárgyalnak az incidens felelőseivel szemben. Vasárnap a minszki légi irányítás bombafenyegetésre hivatkozva leszállásra szólította fel a litván fővárosba tartó gép pilótáit. A fehérorosz rendőrök a landolás után őrizetbe vették Raman Prataszevicset, az egyik ellenzéki platform volt főszerkesztőjét.

Megtiltotta a fehérorosz légtér használatát a Litvániából induló és oda érkező repülőgépeknek a balti ország közlekedési minisztere. Hasonló intézkedést jelentett be több légitársaság is. A Ryanair vezérigazgatója nyilvánvalónak nevezte, hogy a belarusz állambiztonsági szolgálat ügynökei is a Minszkben földre kényszerített járaton utazhattak. A litván hatóságok korábban arról számoltak be, hogy az Athénból Vilniusba tartó gép utasai közül öten nem érkeztek meg a balti ország fővárosába.

A miniszterelnök szerint a klímavédelem költségeit a nagy szennyező cégeknek kell megfizetniük. Orbán Viktor elfogadhatatlannak nevezte, hogy a költségeket az európai polgárokra hárítsák. Hozzátette: az összeg egy átlagos magyar család esetében havonta 20 ezer forint is lehet.

Szolidaritását fejezte ki Jakab Péterrel az ellenzéki szövetség. A Demokratikus Koalíció, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közös közleménye úgy fogalmaz: a jelenlegi kormányzat milliós büntetésekkel akarja elhallgattatni az igazságot kimondó képviselőket, csorbítva ezzel demokratikus ellenőrző tevékenységüket.

Püspökké szentelték Balog Zoltánt. A Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspöke a Nagykőrösön tartott istentiszteleten a közösséghez szólva úgy fogalmazott: nem a püspöknek van egyházkerülete, hanem fordítva. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek arra figyelmeztetett, hogy az új kihívások és lehetőségek között egyre nagyobb szükség van a keresztények összetartására, egységére.

Példaértékűnek nevezte a budapesti vizes Európa-bajnokság rendezését a sportért felelős államtitkár. Az Európai Úszó Szövetség alelnöki tisztségét is betöltő Szabó Tünde elmondta: a kontinensviadal az olimpia egyfajta főpróbája is volt, mivel a sportolókra hasonló buborékrendszerű lebonyolítás vár Tokióban is. Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke kiemelte: a magyar versenyzők a várakozást felülmúlva összesen 15 érmet, köztük 5 aranyat nyertek.