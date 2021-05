Új lehetőség a lekésett 16-18 éveseknek - a nap hírei

Azok a 16-18 évesek is megkapják az időpontfoglalási lehetőséget, akik a péntek éjféli határidő után, a hétvégén regisztráltak oltásra. Az országos tisztifőorvos az Operatív Törzs tájékoztatóján elmondta, összesen 90 ezer fiatal iratkozott fel oltásra, 80 százalékuk már időpontot is foglalt. A Pfizer vakcinákat csütörtöktől jövő keddig kapják meg az érintettek. Kitért arra is, hogy még nem azonosították az indiai vírus-mutánst Magyarországon.

Már több mint 3 millió adag vakcinát szállított Magyarországra a Pfizer. A társaság hangsúlyozza: a második negyedévtől jelentősen megnövelték az érkező dózisok számát. Csak májusban 1,3 millió adag Pfizer-BioNTech-oltóanyag érkezik az országba.

Egy nap alatt 99 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben és újabb 493 embernél igazolták a kórokozót. 3282 beteget ápolnak kórházban, közülük 379-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 180 ezer körülire csökkent. Jelenleg Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokra lehet időpontot foglalni.

A magyar miniszterelnök és a montenegrói államfő egyetértett abban, hogy csakis az oltásokkal lehet legyőzni a koronavírust, és újraindítani az országok gazdaságát. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta Milo Djukanovicot. A megbeszélésen nagy eredménynek nevezték a megállapodást a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről, valamint a beutazási korlátozások eltörléséről.

Adócsökkentéseket jelentett be a pénzügyminiszter a jövő évre. Varga Mihály a Facebook-videójában elmondta: hamarosan benyújtják azt a törvényjavaslatot, amelyek értelmében egyebek között két százalékponttal csökkennek a munkabér adóterhei.

Csaknem egy évtizede nem volt olyan nagy az infláció, mint áprilisban: a fogyasztói árak átlagosan 5,1 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Ez magasabb az elemzők által várt értéknél. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az üzemanyagok ára emelkedett jelentősen, az utóbbi csaknem 40 százalékkal. Az élelmiszerek 2,4 százalékkal drágultak.

Egyszerűsítik és felgyorsítják a tartásdíj behajtását, az erről szóló törvényjavaslatot benyújtotta be a kormány az Országgyűlésnek. A családokért felelős tárca nélküli miniszter a közmédiának elmondta: a törvényjavaslat elfogadása esetén lerövidülnek a határidők, megszűnik a szociális szempont, vagyis mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat.

Áder János államfő és Orbán Viktor miniszterelnök részvétet nyilvánított Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a kazanyi iskolában történt fegyveres támadás miatt. A merényletnek 8 halálos áldozata és 21 sebesültje van. A legfrissebb adatok szerint a támadást egy 19 éves helyi fiatalember hajtotta végre, akit a biztonsági erők elfogtak.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba