60 felettiek oltása regisztráció nélkül? - a nap hírei

Egy nap alatt 212 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben Magyarországon, újabb 2796 embernél igazolták a kórokozót. 6737 beteget ápolnak kórházban. A járvány kezdete óta 26 420 ember halt meg a koronavírus-fertőzés miatt, az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 262 ezret. Eddig több mint 3 millió 570 ezer ember kapta meg a védőoltást, közülük több mint másfél millióan a második dózist is.

A teraszok nyitása után is érvényesek a védelmi intézkedések - hívta fel a figyelmet az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Gál Kristóf az M1-en elmondta: a rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy továbbra is viseljen maszkot, tartsa be a távolságtartásra, és a megváltozott, 11 órától érvényes kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat.

Az emberi erőforrások minisztere szerint hosszú idő után először érezni azt, hogy az orvosok és nővérek megkönnyebbültek és rendkívül bizakodóak a járvánnyal kapcsolatban. Kásler Miklós a kórházakban tett látogatásai alapján közölte: a dolgozók úgy látják, hogy a védekezésre minden felszerelés rendelkezésükre áll, és a járvány lecsengő fázisba került.

Újabb 600 ezer adag Sinopharm-oltóanyag érkezett Magyarországra, ez minden korábbinál nagyobb vakcinaszállítmány – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: ez teszi lehetővé, hogy a jövő héten négymillió beoltott ember legyen Magyarországon.

A 60 év felettiek regisztráció nélküli beoltását sürgeti a Demokratikus Koalíció. Az ellenzéki párt felhívja a figyelmet, hogy az uniós statisztikák szerint a 80 év felettiek körében még mindig rendkívül alacsony az átoltottság, emellett az idősek halálozása tekintetében Magyarország világelső.

Az MSZP szerint a magyar ellátórendszer minőségét is jelentősen javítaná az európai egészségügyi unió megvalósulása. Ujhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő hangsúlyozta: a magyaroknak is jár a minőségi ellátás, és az egészségügyi szakembereknek is járnak ugyanazok a biztonságos és kiszámítható munkakörülmények.

Csehországban lényegesen lelassult a koronavírus-járvány terjedése és folyamatosan csökken a napi halálozások száma is, ami már három hete száz alatt mozog. Az általános iskolások egy része visszatért a tantermekbe. Az üzletek, vendéglők és a szolgáltatások részletes nyitását májusra tervezi a prágai kormány.

Szükségesnek nevezte a Németországban bevezetett szigorú járványügyi intézkedéseket Angela Merkel kancellár. A parlament szerdán fogadta el az úgynevezett vészfékrendszert, amely automatikusan életbe lép, ha egy területen meghaladja a százat az új fertőződések százezer lakosra vetített száma.

A kormány céljának nevezte a helyi termelők erősítését az agrárminiszter. Nagy István az üllői piac átadásakor kiemelte: a kabinet 2012-ben a helyi gazdaságok élénkítésre vezette be a termelői piac fogalmát és 2020-ra csaknem a háromszorosára, 324-re emelkedett a piacok száma.

A Lehet Más a Politika szerint súlyosan sértheti Magyarország szuverenitását a kínai Fudan Egyetem Budapestre tervezett kampusza. Ungár Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a kínai intézmény érkezése számos pénzügyi kérdést vet fel, például azt, hogy a magyar állam a közvagyonával is felel-e, ha nem tudja visszafizetni a létesítéshez felvett hitelt.

A francia köztársaság elleni támadásnak nevezte a rendőrnő meggyilkolását Jean Castex miniszterelnök. Pénteken egy Párizs közeli település rendőrőrsén egy tunéziai férfi halálra késelt egy járőrt. Az áldozat kollégái lelőtték a támadót. Emmanuel Macron államfő kijelentette: Franciaország ismét iszlamista terrortámadás áldozata lett.

Hivatalosan népirtásnak minősítette az amerikai elnök az Oszmán Birodalom által az örmények ellen 1915 és 1917 között elkövetett atrocitásokat. A török külügyminiszter határozottan elutasította a bejelentésben foglaltakat, az örmény kormányfő ugyanakkor méltatta Joe Biden állásfoglalását.

Elhunyt Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója; 76 éves volt. Ő volt az első nő Európában, aki három órán belül futotta le a maratoni távot. 1964 és 1977 között sorozatban 14 magyar egyéni bajnoki címet nyert tájfutásban. Monspart Sarolta 1972-ben első magyarként egyéni világbajnok lett.