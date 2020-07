Az európai helyreállítási alapról szóló megállapodást méltatta Szijjártó Péter - Hírösszefoglaló

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a lehető legjobb megállapodás született az európai helyreállítási alapról az uniós csúcson. Szijjártó Péter az egyik francia hírcsatornának kiemelte: a magyar álláspont az volt, hogy az európai forrásokat igazságosan és objektív kritériumok alapján a tagállamok közösen osszák el. A magyar diplomácia vezetője a koronavírus-járvány esetleges második hullámával összefüggésben az óvatosságot hangsúlyozta az unión kívülről érkezőkkel szemben.

Újabb 26 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4424 -re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Újabb elhunyt továbbra sincs, így a halálos áldozatok száma már ötödik napja változatlanul 596. 3.324-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 504.

Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közölte: a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek bizonyult az elektronikus egészségügyi rendszer. A TAJ-szám megadásával tehát továbbra is ki lehet váltani a gyógyszereket, de szeptember 17. után az orvosok nem írhatnak majd fel gyógyszert a telefonon vagy emailben jelentkező pácienseknek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint a környezetvédelmi oktatás területén Magyarország más országok előtt halad. Rétvári Bence azt mondta: az új Nemzeti alaptanterv fontos célkitűzése, hogy a természet szeretetét az oktatásban is megjelenítse. Hozzátette: ez a szemlélet megjelenik a természettudományi tárgyak hangsúlyában, másrészt az osztálytermen belüli és kívüli foglalkozásokban is.

A kormány leváltását és a zöldpolitika előtérbe helyezését szorgalmazza az LMP. Schmuck Erzsébet társelnök a párt kongresszusán elmondta: készül az LMP kormányzati zöld programja, a párt elkötelezett az együttműködés iránt az ellenzéki pártokkal, de csak olyan kormányzásban kíván részt venni, amely biztosítja a természeti értékek megóvását.

Januártól már akár 1 forintot is ki lehet fizetni bankkártyával. Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek elmondta: jövőre több százezer gazdasági szereplőnél fizethetnek az ügyfelek elektronikus módszerrel. Így a közértek, az edzőtermek, az autószervizek és az ázsiai éttermek sem utasíthatják vissza a készpénz nélkül érkezőket.

Szobrot avattak Csukás István tiszteletére Balatonszárszón. Krucsainé Herter Anikó kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár kiemelte: a Kossuth-díjas író, költő előtt a díszpolgárság és a róla elnevezett színház után immár szoborral tiszteleg második otthona. Hozzátette: bár a művész alig jelent meg a nyilvánosság előtt, mégis, alig akad olyan ember ezen a nyelvterületen, aki ne ismerné.

A jelentős mennyiségű eső miatt négy házból hét embert telepítettek ki a Zala megyei Surdon, mert félő, hogy átszakad a település központjában lévő tó gátja. 80 pincét elöntött a víz, de az utcákon is majdnem derékig érő vízben gázoltak a háziállataikat mentő lakosok. Zala megyében két közúti hidat is elmosott a víz, és megközelíthetetlenné vált három község. A szomszédos Somogyban is vízátfolyások miatt kellett lezárni több utat.

Világszerte tovább nőtt a koronavírus fertőzöttek száma. Egyetlen nap alatt több mint 290 ezer ember szervezetében mutatták ki a kórokozót. Eddig már több mint 15 millió 700 ezer fertőzöttet regisztráltak. A betegség szövődményeibe 639 ezren haltak bele, több mint 9 millióan meggyógyultak. A fertőzöttek és halálesetek számát tekintve továbbra is az Egyesült Államok az első. Európában több országban ismét korlátozásokat vezettek be.

A koronavírus-járvány következtében csaknem 160 ezer munkahely került veszélybe az európai ruházati és textiliparban. Egy friss tanulmány alapján az európai cégek értékesítése az idén 19 százalék körüli mértékben eshet vissza, és 2023-ra érheti el ismét a járvány előtti szintet.

Az oroszországi Habarovszkban ismét több ezren tüntettek a terület leváltott kormányzója mellett. A távol-keleti városban harmadik hete tartanak a tiltakozások. Szergej Furgalt július 9-én tartóztatták le gyilkosság vádjával, majd Vlagyimir Putyin elnök hétfőn leváltotta. Hívei szerint politikai eljárás indult ellene amiatt, hogy a legutóbbi kormányzóválasztáson legyőzte a kormánypárt jelöltjét.