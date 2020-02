Újabb magyar került karanténba Budapesten - Hírösszefoglaló

Itthon karanténba került egy kamionos, aki korábban a koronavírus járvány sújtotta Lombardiában járt, Tenerifén pedig magyar állampolgárok is vannak a vesztegzár alá került szállodában. Menczer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára rendkívüli sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a kamionosnak láza nem volt, de nem érezte jól magát, ezért jelentkezett a hatóságoknál. Őt a Szent László kórházba vitték. Egy másik kamionos Lombardiában rekedt a karantén miatt, ő azonban jól van. Hangsúlyozta: Magyarországon nem tudnak betegről. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem lehet kizárni, hogy itthon is megjelenik a vírus. Közben egy Bécsben élő magyar nő is kórházba került.

Több mint 80 ezer embert fertőzött meg az új koronavírus világszerte, a kórokozónak összesen 2700 halálos áldozata van - közölte az Egészségügyi Világszervezet. Olaszországban tizenegyre emelkedett a betegségben elhunytak száma. A vírus több európai országban - Spanyolországban, Ausztriában, Horvátországban és Svájcban - is megjelent.

Június közepéig nem fizethető ki börtönzsúfoltság miatt megítélt kártalanítás - döntött az Országgyűlés. A parlament 139 igen, két nem szavazattal és négy tartózkodás mellett fogadta el a Varga Judit igazságügyi miniszter által beterjesztett javaslatot. A jogszabály rögzíti azt is, hogy a kormánynak a nemzeti konzultáció eredménye alapján új szabályozást kell kidolgoznia május 15-éig. Szeptember végére pedig el kell érni, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek átlagos kihasználtsága ne haladja meg a 100 százalékot.

Nem változtatott az alapkamat 0,9 százalékos szintjén és a kamatfolyosón sem a jegybank Monetáris Tanácsa. A döntés megfelelt a várakozásoknak. A tanács értékelése szerint a nemzetközi pénzügyi piaci hangulat romlott az előző kamatdöntés óta. A testület kiemeli, hogy az infláció továbbra is változékony, az MNB arra számít, hogy a fogyasztóiár-index emelkedése átmeneti, és visszatér a 3 százalékos cél közelébe.

A Budapesti Közlekedési Központ arra készül, hogy a belvárosban is zökkentőmentes legyen a 3-as metró felújítása alatt a buszos pótlás - hangsúlyozta a társaság új vezérigazgatója. Varga Ivett kiemelte, hogy van elég jármű a pótlás biztosításához, továbbá a többi belvárosi villamos- és buszjárat is sűrűbben jár majd. Kiemelte azt is, hogy valós alternatívának tartja a gyaloglást, kerékpárzást, hiszen a belvárosi megállók közötti távolságok rövidek. Első körben március 9-től zárják le a Ferenciek tere és az Arany János utcai megállót.

Aláírták a BKV-nál az idei bérmegállapodást, amely átlagosan 10 százalékos emelést jelent a cég dolgozóinak. A megállapodás értelmében a vállalat a teljes munkaidős munkavállalóknak az év első két hónapjára egy összegben 60 ezer forint bérkiegészítést fizet ki. Márciustól pedig 8 százalékos, de legalább 35 ezer forint mértékű alapbérfejlesztést kapnak a dolgozók. A BKV-nál eltöltött idő elismeréseképpen bevezetik a Budapest-pótlékot, a társaság a kulcsembereinek megtartására is forrást különítettek el.

Átlagosan 12 százalékkal emeli dolgozói bérét idén a Magyar Suzuki. A vállalat kommunikációs vezetője elmondta, hogy az esztergomi gyár fizikai dolgozóinak átlagbére 13,4 százalékkal nő január elsejétől visszamenőlegese. Bonnár-Csonka Zsuzsanna közölte azt is: a munkavállalók már márciustól az emelt összegű fizetést kapják, továbbá teljesítményhez kötődően kéthavi bérnek megfelelő bónuszt is utalnak a dolgozóknak. A Suzuki az elmúlt 2 évben együtt 30 és fél százalékkal emelte fizikai dolgozói bérét.

Már tavasszal átalakítja az elektromos autók támogatási rendszerét a kormány. Schanda Tamás, az innovációs minisztérium parlamenti államtitkára az Inforádió Aréna című műsorában azt mondta: a terv az, hogy az olcsóbb járművekhez több támogatást adnak, a drágábbakhoz pedig kevesebbet vagy semmit. Hozzátette: a kormány azt szeretné, hogy minél több ember és vállalkozás számára legyen reális opció az e-mobilitás.

A főváros egyetlen színházat sem ad át a kormánynak, többet pedig kizárólag önkormányzati finanszírozásba vesz - közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebookon művészi szabadságában veszélyeztetett színháznak nevezte a Katonát, az Örkényt, a Radnótit és a Trafót, amelyeket tisztán önkormányzati finanszírozásba von a főváros. Ugyancsak önkormányzati fenntartású lesz a fővárosi Szabad-Tér Színház, amelyet a jövőben rendezvényhelyszínként üzemeltetnek.

Jordán Tamást választották a nemzet színészévé a cím eddigi birtokosai, a február elsején elhunyt Andorai Péter helyére - közölte a Nemzeti Színház. A nemzet színészei közül Almási Éva, Bodrogi Gyula, Cserhalmi György, Csomós Mari, Haumann Péter, Király Levente, Molnár Piroska, Szacsvay László és Tordy Géza személyesen is jelen volt a Nemzeti Színházban tartott megbeszélésen, Törőcsik Mari és Máthé Erzsi telefonon kapcsolódott be a választásba. A nemzet színésze címet egyszerre 12 művész viselheti.