Cáfolta a koronavírus elleni hatásos gyógymód felfedezését a WHO - Hírösszefoglaló

Cáfolta a koronavírus elleni hatásos gyógymód felfedezését az Egészségügyi Világszervezet. Korábban az egyik kínai televízió arról számolt be, hogy a Csöcsiangi Egyetem kutatói hatékony gyógyszert találtak az új kórokozóra. A tudósok szerint még az új technológiáknak köszönhető gyorsított ütemben is legkorábban júniusban kerülhet olyan fázisba a vakcina, hogy embereken is kipróbálják.

Várhatóan csütörtökön kiengedik a kórházból a Vuhanból egyénileg hazajött magyar egyetemistát - közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János az M1-en elmondta: a fiatal eddig nem mutatta a koronavírus-fertőzés tüneteit. Közben a Budapest Airport kommunikációs vezetője arról tájékoztatott, hogy a Liszt Ferenc-repülőtéren eddig csaknem 900, közvetlenül Kínából érkezett utas szűrését végezték el. Valentinyi Katalin felidézte, hogy eddig egyetlen utasnál mértek 38 foknál magasabb lázat, ám ő sem bizonyult fertőzöttnek.

Három magyarról tud a Külügyminisztérium, aki a Japán mellett karanténba helyezett tengerjáró hajón dolgozik – közölte a tárca tájékoztatásért felelős államtitkára. Menczer Tamás elmondta egyik magyar sincs a fertőzöttek között.

Tovább nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma az országban - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Január 27-e és február 2-a között 30 ezren, az előző hetinél 72 százalékkal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

A jövő év végére adják át a Magyar Zene Házát, 2022 első felében pedig az új Néprajzi Múzeumot - közölte a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa. Baán László az InfoRádió Aréna című műsorában fontosnak nevezte, hogy megegyezés szülessen a fővárossal az új Nemzeti Galéria felépítéséről, mert ezzel válna teljessé a Liget kulturális kínálata.

Meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor. A Magyar Jogász Egylet többszörösen újraválasztott elnöke 79 éves volt. Az MTA Jogtudományi Intézetének professor emeritusa tanszékvezető egyetemi tanára volt a Budapesti Corvinus Egyetemnek és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek, emellett hosszú ideig betöltötte a Magyar Jégkorong Szövetség elnöki tisztét is.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint új lendületre van szükség a közel-keleti békefolyamatban. Szijjártó Péter azután beszélt erről, hogy az amerikai elnök tanácsadójával tárgyal a Fehér Házban. A magyar tárcavezető azt mondta: az amerikai béketerv alkalmas arra, hogy hosszú távon megteremtse a stabilitást a térségben.

Az eddiginél hitelesebb uniós bővítési folyamatot javasol az Európai Bizottság - közölte a szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztos a folyamat reformjáról szóló bizottsági ülésen. Várhelyi Olivér azt mondta: kiáll amellett, hogy meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával.

Júliusban indíthatja el a törvényalkotási folyamatot a Minority SafePack kezdeményezés ügyében az Európai Bizottság - közölte az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke Brüsszelben. Vincze Loránt azt mondta: az unió tagállamaiban asszimilációnak kitett kisebbségi nyelvek és kultúrák az európai kulturális örökség részei, ezért védeni kell őket.

Romániában előrehozott parlamenti választást sürget az államfő. Klaus Iohannis azután beszélt erről, hogy a bukaresti törvényhozás ellenzéki többsége megvonta a bizalmat Ludovic Orban jobbközép kisebbségi kormányától. A Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ ezzel megakadályozta a kétfordulós polgármester-választás bevezetését.

Május 10-én tartják a lengyel elnökválasztás első fordulóját. Lengyelországban az államfőt közvetlenül választják. A voksolás esélyese a 2015 óta hivatalban lévő államfő, Andrzej Duda.

Isztambulban a legutóbbi adatok szerint 120 ember sérült meg, amikor túlfutott a leszállópályán és három darabra tört egy repülőgép. Halálos áldozatról nem érkezett hír. A török nagyváros második legnagyobb légikikötőjében, a Sabiha Gökçen repülőtéren a Boeing 737 a landolást követően a 30-40 méterrel lejjebb fekvő mezőre csúszott és egy zajvédő falnak ütközött.