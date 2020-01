Megjelent  a kormányhatározat a börtönkártérítésekről - Hírösszefoglaló

Megjelent a kormányhatározat a börtönkártérítésekről. A határozat úgy fogalmaz, hogy a kifizetéseket a jogszabályban meghatározott legvégső időpontig függesztik fel, az Igazságügyi Minisztérium pedig felülvizsgálja a szabályozást. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint az elítéltek már 12 ezer pert indítottak a Magyar Állam ellen és 10 milliárd forintot pereltek ki a rossz börtönkörülményekre hivatkozva. A kormány álláspontja szerint ez visszaélés az európai uniós és a magyar jogszabályokkal.

A pénzügyminiszter kevesli az uniós zöldprogramon belül Magyarországnak szánt pénzt. A karbonsemlegességre történő átállást támogató alapból Magyarország 82 millió eurót, a keret 1,2 százalékát kapná meg - erről az uniós pénzügyminiszterek brüsszeli ülésükön tárgyaltak. A magyar miniszter testre szabott ösztönző rendszer létrehozását sürgette, kiemelte: nagyobb hangsúllyal kellene figyelembe venni a tagállamok sajátosságait is.

Magyarországon a klímasemlegesség 2050-es eléréséhez mintegy 50 ezer milliárd forintra van szükség az Innovációs és Technológiai Minisztérium számításai alapján. Palkovics László tárcavezető az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának ülésén hangsúlyozta: az összeget nem csak uniós támogatásokból, és főleg nem az állampolgároktól várják, a költségekből a legnagyobb szennyezőknek jelentős részt kell vállalniuk.

A főpolgármester szerint a városvezetésnek az is a feladata, hogy választható lehetőségeket kínáljon a közlekedésben. Karácsony Gergely az M1-en úgy vélte: sokan most úgy érzik Budapesten, hogy nincs alternatívája az autós közlekedésnek. A cél pedig az lenne, hogy az utasok leginkább környezetkímélő eszközöket használjanak. A főpolgármester a klímavészhelyzetről azt mondta: van egy zsinórmérték, mindent abból a szempontból kell vizsgálni és ami fűti a várost, az nem kap támogatást. Karácsony Gergely példaként a Liget-projekt leállítását említette.

Létrejön a Budapest Fejlesztési Központ. A kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyének vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz. A szervezet a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja átalakulásával jön létre Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár irányításával. A Miniszterelnökséghez tartozó központ közreműködik a városépítésben, segíti a közlekedés- és várostervezési munkát, együttműködik a fővárosi önkormányzattal.

Megalázónak tartja a BKV 8 százalékos béremelési ajánlatát az Egységes Közlekedési Szakszervezet. Az érdekképviseletek kitartanak a 15 százalékos követelés mellett. Naszályi Gábor szakszervezeti vezető közölte, hogy a mai (kedd) tárgyalás volt az első, amelyen a BKV vezetése konkrét ajánlatot tett az idei bérek emelésére. Azonban ezzel az ajánlattal nem lehet a tapasztalt járművezetőket és karbantartókat a cégnél tartani. A BKV közölte, hogy folytatják az egyeztetést.

Többfelé tovább romlott a levegőminőség a magas szállópor-tartalom miatt. A Főpolgármesteri Hivatal szerint továbbra is indokolt a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása. Budapest mellet Vácon, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szegeden és Szolnokon kifogásolt, Egerben és Putnokon veszélyes, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren egészségtelen a levegő minősége.

Március végéig ismét megnyitja az állattartótelepek korszerűsítését támogató pályázatait az Agrárminisztérium. Nagy István tárcavezető közölte: az intézkedéstől a különböző járványos állatbetegségek visszaszorítását és megelőzését várja a minisztérium. Hozzátette: az afrikai sertéspestis átterjedését a házisertésre sikerült megakadályozni, de a madárinfluenza vírusa már nemcsak vadmadarakban, hanem pulykákban és kacsákban is megjelent, súlyos gazdasági károkat okozva ezzel a tenyésztőknek. A támogatás pontos feltételeit az agrárminisztérium a következő hetekben véglegesíti.

További megbetegedésekre számít, de utazási korlátozások bevezetését egyelőre nem tartja szükségesnek a tüdőgyulladást okozó koronavírus miatt a WHO. Az új vírus eddig hat emberéletet követelt. Több ázsiai ország ugyanakkor óvintézkedéseket vezetett be, miután a kínai hatóságok megerősítették, hogy a kór emberről emberre is terjed. Az érintett területről érkező légi járatok utasait Ázsia több repülőterén is tesztelik a vírusra. Az Egészségügyi Világszervezet rendkívüli szakértői bizottsági ülést hív össze szerdára Genfben. Ez lesz hivatott megállapítani, hogy a koronavírus terjedése nemzetközi járványügyi vészhelyzetet jelent-e.