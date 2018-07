Elfogadta a jövő évi költségvetést az Országgyűlés, az ellenzék bírálta a büdzsét - Napinfo

Megszavazta a parlament a 2019-es költségvetést. A kormány 2,7 százalékos infláció mellett 4,1 százalékos GDP-bővülést és az ideinél alacsonyabb, 1,8 százalékos hiánycélt tervez, az államadósság további mérséklése mellett.

Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a biztonság megőrzése, a gazdasági növekedés fenntartása, a családok támogatása és a teljes foglalkoztatás elérése áll a jövő évi büdzsé középpontjában. Ellenzéki pártok bírálták a kormánypárti többség által elfogadott költségvetést.

Elfogadta az adótörvények módosítását a parlament. A családi adókedvezmény bővül, átalakult a cafeteria rendszer. Elfogadta az Országgyűlés az átalakított szociális hozzájárulási adóról szóló törvényjavaslatot, amely a közteherhez kapcsolja az egészségügyi hozzájárulást. Nem változik a 15 százalékos személyi jövedelemadó, marad a 9 százalékos társasági adó.

Az Országgyűlés döntött arról is, hogy október 15-étől szabálysértést követ el az, aki életvitelszerűen tartózkodik közterületen. Október 1-jétől lesz hatályos az új gyülekezési törvény, emellett elfogadták a magánélet védelméről szóló jogszabályt a képviselők. A parlament arról is határozott, hogy büntetendő lesz a személyszállító járművek jogellenes átalakítása. Elfogadta az Országgyűlés a kiemelt budapesti fejlesztésekről szóló törvényt is.

Digitális jólét hitelprogram indul a kis- és közepes, illetve startup vállalkozásoknak. A 0 százalékos, legfeljebb 200 millió forint összegű uniós forrású hitelt szeptembertől igényelhetik digitális fejlesztéseikhez - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Támogatja a dél-balatoni vasútvonal korszerűsítését az Európai Unió, a munkálatokra nagyjából 61 milliárd forintot ad. A Budapesttől Keszthelyig tartó, 123 kilométeres vonalat két szakaszban korszerűsítik, az építkezés várhatóan jövő áprilisban fejeződik be, az első szakasz most júniusra készült el.

Torlódás várható a következő napokban a Csongrád megyei határátkelőhelyeken, elsősorban Röszkén és Csanádpalotán. Huber Krisztián, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője az InfoRádióban elmondta: a szabadságra hazainduló vendégmunkások, valamint a turisták miatt lesz hosszabb ismét a várakozási idő.

Heves zivatarok miatt másodfokú figyelmeztetést adott ki szombatra, majdnem az egész Dunántúlra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Továbbá elsőfokú a jelzés 3 északkeleti megye kivételével mindenhol.

A német kancellár szerint világszerte sok ember jólétét veszélyeztetik az amerikai vámok. Angela Merkel ugyanakkor azt is hangsúlyozta: az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolat kulcsfontosságú Németország számára.

Az árfolyamok manipulálásával vádolta meg az Európai Uniót és Kínát az amerikai elnök. Donald Trump arra is késznek mondta magát, hogy a Kínából származó valamennyi importtermékre védővámot vessen ki. Az elnök bírálta az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatemelést is.