Öt egészségügyi nemzeti program készül - Napinfo

Összekapcsolná a villamosenergia-hálózatát Magyarország és Szlovákia. Az alapellátás megfelelő műszerezettségével tehermentesíteni lehetne a sürgősségi ellátást - véli az emberi erőforrások minisztere. Kész új alapokra helyezni kapcsolatát Észak-Koreával az Egyesült Államok.

A gázvezeték után a villamosenergia-hálózat összekapcsolását is tervezi Magyarország és Szlovákia. Erről a magyar kormányfő beszélt, miután fogadta Peter Pellegrini szlovák miniszterelnököt. Orbán Viktor azt mondta: a szlovák-magyar együttműködés és a visegrádi négyek partnersége a közös európai sikerhez járul hozzá. Peter Pellegrini arról beszélt: a V4 országok gazdasága jól fejlődik, így minden joguk megvan arra, hogy javaslatokat adjanak, milyen irányba haladjon az Európai Unió.

Az elmúlt években a nemzetközi vállalatok bizalmat szavaztak Magyarországnak, és ebben a Boschnak is jelenetős szerepe volt – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Bosch miskolci gyárában, ahol elkészült a százmilliomodik kéziszerszám. Szijjártó Péter szólt arról is, hogy a miskolci üzem Európa legnagyobb kéziszerszám-gyára, az ott előállított termékek 79 százaléka kivitelre kerül.

Szerdán délután terjeszti be hivatalosan a parlament elé a 2019-es költségvetést a kormány. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint a kiszámíthatóság és a tervezhetőség jegyében az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a parlament tavaszi ülésszakára készítette el és nyújtja be az ország következő évi költségvetését a kabinet.

Az alapellátás megfelelő műszerezettségével tehermentesíteni lehetne a sürgősségi ellátást - véli az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: 5 egészségügyi nemzeti program készül, amely az új népegészségügyi program vázát adja.

Azonnali általános béremelést sürgetnek a közszolgálatban dolgozóknak az érdekképviseletek. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban azt mondta: minden ágazatban jelentős a létszámhiány. Földiák András, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke úgy vélte: a közszolgálat már nem tudja minden szempontból megfelelően ellátni a feladatát.

Június végéig lezárták a Bem rakpartot a Red Bull Air Race jövő hétvégi rendezvényei miatt. Tarlós István főpolgármester az Indexnek arról beszélt: nem tudott az engedélyt kiadó fővárosi bizottság döntéséről, de nem tartja jó ötletnek a hosszú lezárást. Gál József, az LMP fővárosi képviselője szerint a repülőverseny hanghatásai zavarják a belső kerületekben élőket, és úgy vélte: a kormányzat és a városvezetés nem a helyieket, hanem egy multinacionális cég érdekeit képviseli. A fővárosi MSZP azt szeretné, hogy a Red Bull járuljon hozzá a budapesti közterületek fejlesztéséhez.

Folyamatossá válik a zajterhelés mérése Magyarországon. Az Unió a zajtérképek 5 évenkénti megújítását írja elő. A kormány tavalyi döntése értelmében a folyamatos zajvédelmi feladatellátásra 2 milliárd forint jut, a zajtérképezést pedig két tudományos háttérintézmény veszi át az önkormányzatoktól. Az egyik a települések, a másik a közlekedési vonalak zajterhelését vizsgálja.

Jövő pénteken érkezik Budapestre az Egyesült Államok új nagykövete. David Cornstein New York-i üzletember a szenátus külügyi bizottságában meghallgatásán azt mondta: arra kívánja majd bátorítani a magyar kormányzati tisztségviselőket, hogy segítsék az amerikai érdekek és az amerikai és demokratikus értékek érvényesülését.

Észak-Korea elkötelezte magát a teljes atomfegyver-mentesítés mellett, az Egyesült Államok pedig ennek fejében biztonsági garanciákat nyújt, és együttműködik a célok eléréséért. A többi között ebben állapodott meg Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető történelmi jelentőségű csúcstalálkozóján. A csúcs közös nyilatkozat aláírásával ért véget. Számos ország vezetője és több nemzetközi szervezet üdvözölte a találkozót és a nyilatkozat elfogadását.

Észak-Macedóniára változtatja nevét a délszláv állam - erről állapodott meg a macedón és a görög vezetés. Mivel Görögország északi tartományát, Makedóniának hívják, a görögök úgy vélték, a macedónok területi követelésekkel állhatnának elő. Ezért tiltakoztak a hasonló névválasztás ellen, és mindeddig akadályozták a nyugat-balkáni ország euroatlanti integrációját.

Franciaországban szerdán is sztrájkolnak a vasút reformja ellen a szakszervezetek. A tervezet végleges változatát a nemzetgyűlés szerdán, a szenátus pedig csütörtökön fogadhatja el. A kormány legfőbb célja, hogy megszüntesse a vasúti dolgozók kivételezett helyzetét, amely a munkahelyek életre szóló szavatolását és az 50-55 év közötti nyugdíjba vonulást teszi lehetővé, miközben a franciák többségére a 62 éves nyugdíjkorhatár vonatkozik.

Az előző ciklus háromszorosát, csaknem 35 milliárd eurót fordítana migrációkezelésre és határigazgatásra 2021 és 2027 között az Európai Bizottság. A migrációs politikáért felelős uniós biztos az Európai Parlament ülésén közölte: az új költségvetés központi kérdésévé teszi a határvédelmet.

Több migráns vesztette életét egy hajótörésben Líbia partjai előtt. Egy amerikai hadihajó 41 túlélőt és 12 holtestet vett a fedélzetére. Matteo Salvini olasz belügyminiszter közölte: Olaszország - az Aquarius civil mentőhajóhoz hasonlóan - ezt a hajót sem engedi kikötni.

Véget ért a túszejtés Párizsban, a rendőrök előállították a túszejtőt, az akcióban senki sem sérült meg. Korábban egy férfi elbarikádozta magát egy belvárosi ház földszintjének belső udvarán, egy informatikai cég irodájában. Azt állította, hogy robbanószerkezet van nála és legalább két túszt ejtett.