Vidnyánszky Attila: amit a politika lerombol, azt építsük újjá

Vidnyánszky Attila elmondta, hogy a Bánk bán operát négyszer rendezte, a prózai művet harmadszor viszi színpadra.

„A Bánk bán, a Csongor és Tünde és Az ember tragédiája folyamatosan a Nemzeti műsorán kell legyen. Ezt mi meg is valósítottuk, több éven keresztül lehetett a három fő művünket megtekinteni a Nemzetiben. Aztán egy-egy előadás történetében eljön olyan pont, amikor érdemes újragondolni, újrafogalmazni. A Bánk bán a meggyőződésem szerint a legjobban megírt magyar színdarab, és olyan alapvető kérdésekkel foglalkozik, hogy mindig aktuális, tehát állandóan érdemes újra- és újragondolni. Az igény is komoly rá, ezért az is motivált, hogy kamarateremből most nagyszínpadra állítsuk vissza-visszatérő elemekkel, megoldásokkal esetleg korábbi előadásainkból, mégis új formában, új kivitelben, új szereplőkkel, szóval

most először olyan fiatalokkal, akik nagyjából korban azonosak azokkal, akikkel ez történt a 13. század elején”

– mondta az igazgató.

Úgy látja, korábban azért játszották jobbára idősebb színészek a darabot, mert ezek formátumos szerepek, meg kell érni rájuk, fel kell nőni hozzájuk, „el kell bírnia a színészi vállnak a súlyt”. Viszont a jó ideje együtt lévő csapat, a tanítványai már megértek szerinte a feladatra, arra, hogy ezzel lépjenek előre, és ami rutinból esetleg hiányzik, azt fiatalos hévvel pótolhatják.

Azzal is tisztában van, hogy a klasszikus nagy darabokkal kapcsolatban a nézői elvárások magasabbak az átlagnál.

„Nagy a várakozás, ezért is furcsa lesz, hogy most nem bemutatóként hirdetjük, hanem nyilvános próbákat hirdetünk, mert hál istennek a Színházi Olimpia olyan szinten töltötte meg az elkövetkező időszakát színházunknak, hogy nem tudtuk volna műsorra tűzni újra csak októberben. Ezért az a szerintem bölcs döntés született, hogy az októberi lesz majd a hivatalos bemutató, addig még dolgozunk is rajta, érik is még a dolog, most pedig érdekes játék jön a nézővel, látni is fogja már darab nagy részét, próbarészletet is fog látni, műhelymunkát is fog látni. Csináltunk már ilyet Az ember tragédiájából, és az a tapasztalat, hogy nagyon szereti a közönség” – mondta Vidnyánszky Attila.

Április elején indul a Színházi Olimpia, sőt már volt is előadás a program keretein belül, összesen

58 országból

négyszáz társulat érkezik

nyolcezer résztvevővel és

750 előadással.

„Soha ilyen méretű színházi esemény nem volt Magyarországon, és világviszonylatban is egyedülálló, ebben az évben biztos, hogy a világ legjelentősebb színházi eseménye” – mondta, hozzátéve, hogy nagyon hálás a bekapcsolódó majdnem száz hazai és határon túli partnerintézménynek. Harminc országból vásároltak már jegyet az előadásokra, és csak színházi egyetemista 180 érkezik tizenkét országból a Madách-projektre, tizenkét nyelven adják majd elő Az ember tragédiáját a Hajógyári-szigeten Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából.

„Szakrális dimenzióba próbáltuk emelni az egészet, nagyon nehéz világot élünk, mottóul a Tragédiából az »ember: küzdj és bízva bízzál!« mottót választottuk, húsvétkor indítjuk el hivatalosan a programot.

Nagy zűrzavaros kataklizmákat megélő kor vagyunk,

és ha valamikor fontos az, hogy párbeszédet folytassunk, hogy hidakat építsünk, hogy azt, amit a politika lerombol, azt újraépítsük, és fogjuk, tartsuk egymás kezét, ismerjük egymást, próbáljuk megérteni egymást, és igeneljük az életet, a normális életet, akkor most biztos, hogy nagyon fontos” – mondta Vidnyánszky Attila.

Hozzáfűzte, hogy ez szabad, nyitott hely, ide sokféle gondolattal, sokféle üzenettel jönnek majd társulatok, jelentős alkotói a világnak, biztos lesznek komoly viták, összeütközések, de ez a normális. Úgy látja, a párbeszéd a lényeg meg az egymás iránti kíváncsiság.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt