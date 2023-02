A Ludwig Múzeumban is tudják: nem elég, ha egy műalkotás kortárs

A gondoskodás fogalmát és a "megújuló digitális látogatói élményt" állítja 2023-as évadának fókuszába a Ludwig Múzeum.

Fabényi Júlia igazgató az InfoRádióban elsőként Lengyel András kiállítását emelte ki: "Egy nagyon érdekes gondolat, a felhő köré csoportosította a teljes művészetét, a Felhőmúzeumot is ő alapította meg, egyszemélyes múzeum, kizárolagos, az övé. Generációjának munkásságát eddig is igyekeztünk figyelemmel kísérni; azok közé tartozik, akik a hetvenes évek vége felé fejezték be a főiskolát."

Utána a Ludwig-hálózaton belül készült kiállítás lesz látható, egy "szinte anarchista" német művész, Wolf Vostell mutatkozik be átfogóan a hatvanas évekből Boris Lurie-vel.

A múzeum előtt álló komoly kihívás, hogy hogyan áll a kortárs művészet érthető bemutatásához.

"Minél inkább kortárs művészt mutatunk be, annál inkább oda kell figyelni, hogy a művek közvetíthetősége mely regisztereken, milyen szinteken működik ahhoz, hogy a közönség megkapja a szellemi, érzelmi hozzáférést" – fogalmazott Fabényi Júlia; a közönség igénye szerinte nagy, de a terhelhetősége véges, éppen a médiumok magas száma miatt.

Ősztől már ennek a Ludwig Múzeum időszaki kiállításában látható jelei lesznek, amikor is a kiállításokhoz tartozó szakszövegeket már teljesen leegyszerűsítve kínálják, hozzáférést biztosítva az értelmi fogyatékosok számára is.

"A közösségi gondolkodás, az együttlét, az emberek egymásra való odafigyelése vagy magára maradottsága áll a kiállítás középpontjában" – utalt leendő őszi kiállításukra.

