Yoko Onót 90. születésnapján Bukta-feLugossy-tortával köszöntik a Nemzeti Múzeumban

A nemzetközi művészeti élet jelentős ünnepe Yoko Ono kilencvenedik születésnapja szombaton.

Két kiemelkedő kortárs magyar képzőművész, Bukta Imre és feLugossy László egy olyan különleges tortát tervezett erre a napra, amely a világhírű japán művész egyik, mára klasszikussá vált munkáját idézi meg – írja közleményében a Magyar Nemzeti Múzeum.

Az Auguszt Cukrászda által támogatásként elkészített monumentális torta szeleteit Yoko Ono születésnapjának délutánján a Magyar Nemzeti Múzeumban látható kiállításának látogatói fogyaszthatják el.

A japán képzőművész kerek születésnapjának ünneplésével egyidőben kezdődik 14 órakor a művész által életre hívott Cut Piece – Levágott darab című performansz, ahol ezúttal Karafiáth Orsolya költő ruhájáról lehet majd levágni egy darabot.

A kiállítás bevételéből a múzeum az ukrajnai háború kárpátaljai áldozatait támogatja – írják.

Arról is beszámolnak, hogy A Háborúnak vége! Ha te is akarod – Tribute to Yoko Ono rendhagyó kiállítást a múzeum a nagy érdeklődésre való tekintettel március 5-ig hosszabbította meg.



Yoko Ono a legismertebb kortárs japán képzőművész, híres békeaktivista, zenész és dalszerző is – emlékeztetnek –, John Lennon oldalán az avantgárd művészeti élet aktív, meghatározó tagjává vált és a konceptualista művészet iskolateremtő mestere lett.

(Nyitóképünkön A háborúnak vége! Ha akarod – Tribute to Yoko Ono című kamarakiállítás a Nemzeti Múzeumban 2022. november 27-én.)

