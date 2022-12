Így születik újjá a Budavári Palota – látványtervek

A palotát az eredeti századfordulós terveket követve, de a 21. század technológiai kihívásainak megfelelően építjük újjá. A teljes rekonstrukció hosszú, sok éven át tartó folyamat, amelyet a 2021. augusztus 20-án átadott Szent István-terem után, a Szent György tér felől folytatnak. Hamarosan látványos szakaszába lép az északi szárny helyreállítása – a Nemzeti Hauszmann Program által közzétett Facebook-poszt tanulsága szerint.

Mint olvasható, a Budavári Palota történelmi jelentőségű megújulásának részleteiről Gutowski Robert, a palota rekonstrukciójának Ybl- és Pro Architectura díjas vezető építésze számolt be az Országépítő cikkében. A szakember az interjúban megjegyezte, hogy a palota Rákosi és Kádár alatti átépítése egy közel ezeréves hagyományt tört derékba, sebet ütve a közösségünket összefogó belső erőn, az önbizalmunkon és a fizikai örökségünkben.

Gutowski Robert arról is beszélt, hogy a palotaépület megújítása során elsőként az északi kapuzat épül vissza. Ez volt a fogadószárny, amelyen keresztül egykor lovaskocsival hajtottak be a belső udvarba, majd távoztak a mostani Hunyadi udvar irányába. A Budavári Palota Báltermi szárnyának látványterve. Forrás: Nemzeti Hauszmann Program/Facebook „Megteremtjük a gépjárművel történő áthajtás lehetőségét, így a jövőben ünnepi események fogadóhelyévé is válik az északi szárny. Az épület első emeletén tovább haladva, a mai raktárcsarnok helyén rekonstruáljuk az egykori nagy tánctermet, amelyből kelet felé kilépve a Buffet-galérián keresztül végre újra feltárulhat a dunai panoráma” – fogalmazott.

A helyreállított történeti és szakrális terek mellett, időszaki kiállítások, művészeti galériák, kávézók, ajándék- és könyvesboltok, gyerekvilág, családközpont és oktatási helyiségek várják majd a látogatókat a megújuló Budavári Palotában.

A palota újjászületésének terveit december 19-től a Hunyadi udvarban kialakított új látogatóközpontban mutatják be, ahol az érdeklődők 3D maketten is megtekinthetik a megújuló épületegyüttest és a varázslatos Báltermet.