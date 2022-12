A 44. karácsonyi koncertjét adja Földes László Hobo. Mint emlékeztetett, csak egy maradt ki a sorban, és azt is hozzátette, azért volt képes ilyen sorozatra, mert "az exhibicionizmus kortalan". Egyáltalán nem egy karácsonyi hangulatú koncertre készül, fenyőillattal, gyertyákkal meg elcsendesüléssel.

"Egy pofátlan dologra készülök, amit várnak tőlem. Egy jó rock'n'roll-koncertet csinálunk,

nem fogunk most nagyon lamentálni, inkább energia lesz, vad zene"

– adott bepillantást a tervekbe. A koncert ajánlójában arról is ír az előadóművész, hogy szeretné távol tartani a koncerttől a "rosszkedvünk telét". Mint fogalmazott, a háború kitörése rányomta bélyegét a hangulatunkra, ráadásul nem is látni a végét. "Ez dominálja az egész világ hangulatát, de legalábbis Európáét és ezen belül a mienket is. Mindenféle nehézségek, megszorítások vannak, drágaság, rosszkedv és bizonyosfajta félelem, hogy eszkalálódik esetleg a háború" – mondta.

A hét végén nemcsak vasárnap lép fel Hobo, hanem szombaton is, a Nemzeti Színházban lesz koncertje Szégyen és gyalázat címmel. Ez sem a karácsonyi hangulatot idézi majd. "Ez egy ripacséria lesz, abszolút vidám buli, gyalázatos számokat fogunk játszani" – tette hozzá.

Sűrű volt a 2022-es éve, kezdődött egy születésnapi koncerttel a Budapest Sportarénában, aztán megjelent egy vaskos önéletrajzi kötet meg egy dupla CD-je is.

"Bizonyos értelemben termékeny év volt, de az az igazság, ha nincs a pandémia, akkor soha meg nem írtam volna a könyvet, és már az agyamra ment, mivel háromszor el kellett olvasnom – alig vártam, hogy megszabaduljak. Már túl vagyok ezen és már azzal foglalkozom, amit jövőre szeretnék csinálni:

egy új lemezt írok és egy darabon dolgozom,

amit a Nemzetiben fogunk játszani vagy esetleg a színházi olimpián" – értékelt Hobo.

Beszélt egy kicsit az ünnepi készülődésről is. Mint elmondta, a sütés-főzést a felesége és a lányai gyakorolják, és "őrületes kaják lesznek".

"Én kivételesen egy liter tejet ihatok a mákos bejgli mellé, mert nem szabad tejet innom. Arról nem beszélve, hogy karácsonykor a középpontban mindig a vadas van. Én arra koncentrálok, mert egy évben csak egyszer van, de természetesen lesznek még rettenetes húsok meg sütemények, töltött káposzta.

Valószínűleg el fogom enni emberi méltóságomat"

– mondta Földes László Hobo.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor