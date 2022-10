Nagyszabású programsorozat köszönti a 80 éves Nádas Pétert

Számos programmal és a diákok számára ingyenes válogatáskötettel tisztelegnek a 80. születésnapját október 14-én betöltő Nádas Péter író előtt a következő hetekben.

A jeles évforduló alkalmából a Jelenkor Kiadó és a Libri Könyvkereskedelmi Kft. az író novelláiból készített, egyedi válogatáskötetet jelentet meg. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra megjelenő kötetben Nádas Péter három, gyerekperspektívából elbeszélt novellája olvasható - a Hazug, csaló, a Sanyika és a Bárány című írások -, valamint a címadó Berlini szürke elbeszélés.

A tízezer példányban megjelenő kiadványt a magyar középiskolások és a felsőoktatásban tanuló diákok kaphatják meg ingyenesen csütörtöktől a készlet erejéig országszerte 55 Libri könyvesboltban és a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

Nádas Péter munkássága és életműve előtt

péntektől vasárnapig összművészeti programsorozattal tiszteleg a főváros.

A Budapest Brand Nonprofit Zrt. és a Jelenkor Kiadó által szervezett eseménysorozat az irodalmi vonatkozású események mellett zenei, színházi, képzőművészeti és gasztronómiai tematikájú programokat is magában foglal.

Az egyes napok eseményeit a szervezők úgy állították össze, hogy az érdeklődők át tudjanak sétálni egyik pontból a másikba, így fokozatosan és műfajokon keresztül tárul fel előttük az író és a város kapcsolata.

A Nádas Péter Budapestje elnevezésű program részeként újraindul Ott Anna #olvassnádast sorozata, ezúttal élő közönség előtt, a szerző tavasszal megjelent regénye, a Rémtörténetek kapcsán. A fesztivál mindhárom napján tartanak egy-egy #olvassnádast eseményt, amelyeken Sárközy Bence, a Libri Könyvkiadó vezetője, szerkesztő, Tompa Andrea író és Sipos Balázs irodalmár lesznek Ott Anna vendégei.

Péntektől A sötétség színei címmel Nádas Péter két saját okostelefonjával készített, friss fotósorozatát mutatja be a Deák Erika Galéria november 11-ig megtekinthető kiállítása, ahol Nádas Péter és Szűcs Attila tárlatvezetést is tart.

Ugyanezen a napon a Benczúr Házban Dömötör András rendezésében felolvasószínházként szólal meg Nádas Péter Saját halál című szövege.

Szombaton a Könyves Magazin irodalmi sétát szervez Nádas Péter Budapestjének felfedezésére, vasárnap délelőtt a Világló részletek Nádas Péterhez köthető tereit járhatják be az érdeklődők, majd délután az életmű 7. kerületi helyszínei kerülnek sorra.

Haydn kompozíciós technikája Nádas Péter írói világára is hatott. Szombaton az Esterházy Magyarország Alapítvány Ereklye, Haydnkopf című kamarakiállítása nyílik meg a Q Contemporary galériában. A The Rest in Peace október 29-ig megtekinthető tárlatának megnyitóját a Metrum Ensemble bábjátékkal kiegészült zenei performansza színesíti.

Szintén az Esterházy Magyarország Alapítvány mutatja be szombaton azt a koncertet, amely Haydn, az Esterházyak és Nádas Péter kapcsolatrendszerének zenei-irodalmi megjelenítésére vállalkozik a Budapest Sound Collective és az író közreműködésével.

Dubóczky Gergely zenekara most induló, nagyívű Haydn-sorozatának első koncertjén a Budapest Music Centerben (BMC) elhangzik a Búcsúszimfónia is, Nádas Péter pedig felolvassa barátja, Esterházy Péter halála alkalmából írt, Haydn a panelban című szövegét.

Vasárnap tematikus gasztropiac idézi meg Nádas Péter és felesége természetközeli, szinte önfenntartó életmódját. Salamon Magda friss, kerti zöldségekből készült ételrecepteket tartalmazó, Egy csipet józan íz című szakácskönyvéből Mautner Zsófi készít ételeket. Kísérőprogramként zenei aláfestéssel, Makranczi Zalán előadásában Nádas Péter életművéből hallgathat a közönség étel, étkezés tematikájú részleteket.

A háromnapos program a Margitszigeten zárul, ahol a Kristály Színtér üvegtermében Nádas Péterrel Kustos Júlia költő és Vincze Bence költő, szerkesztő beszélget, ezt követően pedig a margitszigeti szökőkúton Gergye Krisztián vetített videoinstallációját tekinthetik meg az érdeklődők Gryllus Ábris zenéjével.

Bővebb információk a programról a www.enbudapeastem.hu honlapon találhatók.

Nádas Pétert október 14-én, 80. születésnapján városi sétákkal és egy rendhagyó beszélgetéssel köszönti a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, a vele készült beszélgetőkönyvről pedig Károlyi Csaba irodalomkritikus mesél majd a Nemzeti Táncszínházban.

