Csák János: a kultúra innovációja nélkül nem lesz magyar jövő

A magyar kulturális nemzetközi intézményhálózat soha nem volt olyan erős, mint ma – hívta föl a figyelmet a kulturális és innovációs miniszter a kulturális diplomáciai értekezleten, arra kérve az egybegyűlteket – tekintettel, hogy már két minisztériumuk is van –, hogy „használják ki és nyűgözzék le ötletekkel, tervekkel”. Csák János emlékeztetett, hogy a KIM, vagyis a Kulturális és Innovációs Minisztérium most jött létre, mely által a kultúra „egy fedél alá került” a családügyekkel, az innovációval és a tudománypolitikával, a felsőoktatással és a szakképzéssel, valamint a vállalkozásfejlesztéssel. Ezek a területek egy ember életének azon pontjai, ahol fejlődhet – fűzte hozzá.

A miniszter úgy vélekedett, hogy Babits Mihály felülmúlhatatlanul megfogalmazta azt, hogy mi is a magyar kultúra:

szellemi jelenség és lelki örökség.

Ezek a magyar szabadságvágy és magyar realizmus, hiszen mindig nagyobb erők, nagyobb országok között kellett túlélnünk – fogalmazott Csák János, megjegyezve, hogy az utóbbi fogalmat vélhetően nem kell magyaráznia, hiszen olyan alacsonyak a költségvetések, hogy a kultúrintézetek most is a túlélésért küzdenek. „Mégis, realista módon ránézünk és azt mondjuk, hogy igen, mi magyarok ki tudunk állni bárhol a világon és azt a szabadságeszmét, amit örököltünk az őseinktől, meg tudjuk fogalmazni, és kiváló magyar teljesítményekben meg is mutatni” – emelte ki.

Csák János azt is hangsúlyozta, hogy

egy állam nem fog művészeti vagy kulturális javakat előteremteni, csak lehetőséget teremt és fölhangosíthatja ezeket.

A kultúrkiválóság mellett tehát meg kell teremteni az akadálymentesítést is, illetve meg kell szólítani minden magyar gyereket, mert csak akkor lesz együtt erős a magyar kultúra – fogalmazott a tárcavezető, arra is emlékeztetve, hogy ez volt Klebelsberg Kuno krédója, és nekik sem lehet más.

A kultúra innovációja nélkül nem lesz magyar jövő,

szükség van arra, hogy a jövő generációi számára is érthetően megfogalmazzuk az örökségünket – mondta a miniszter, aki szerint ehhez az szükséges – miután a kultúra nem valamiféle magányos szigeten él egy ország, egy társadalom gazdaságában, hanem szerves része –, hogy mindenütt elterjesszék az innovációs kultúrát. „Erre ösztökélem Önöket is; Mikor azt mondom, hogy nyűgözzenek le az ötleteikkel, azt is mondhatnám, hogy nyűgözzenek le az innovációikkal” – utalt vissza korábbi soraira.

Csák János szerint meg kell mutatni a magyar kultúrát, mert nagyon sokan nem értik, hogy kik vagyunk. Ebben a külföldi magyar kulturális intézmények vezetői és a nagykövetek a lándzsahegye, fogalmazott a miniszter.

