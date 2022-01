Brutális a Pókember magyarországi nézettsége

A Pókember – Nincs hazaút december 16-án került a hazai mozikba, azonnal elsöprő sikert aratott, és számos rekordot megdöntött. Az első hétvégén elért adatok alapján gyártó stúdiója, a Sony itthon és a világban is története legeredményesebb premierjét könyvelhette el: Magyarországon vasárnap éjfélig 189 904 néző váltott jegyet a filmre. Ez egyúttal – a gyártótól függetlenül – minden idők 5. legsikeresebb premierje is.

Ezek után természetes, hogy a Pókember hozta el Magyarországon 2021 legsikeresebb mozibemutatójáért járó díjat, azután néhány napon belül 2021 legnézettebb és legnagyobb bevételt elérő alkotása lett, és persze az összes korábbi Pókember-filmnél is többen látták már. Az elmúlt hétvégén pedig újabb, elképesztő határt lépett át: január 8-án

az 500 ezredik magyar néző is megnézte a nagy pókkalandot

– derül ki az InterCom Zrt. sajtóközleményéből.

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe és társaik a Marvel-univerzumban is jelentős helyet vívtak ki maguknak. Közös munkájuk jelenleg a Bosszúállók: Végjáték utáni 2. legtöbb bevételt hozó Marvel-film, ám mivel a Nincs hazaút valószínűleg még hosszú ideig a mozik műsorán marad, akár ez az eredmény is változhat.

A pók nemcsak nálunk hódít, az egész világon túllendült minden várakozáson. Az összbevétele már több mint 1,5 milliárd dollárnál jár. Az Egyesült Államokban a mozikban töltött 21 nap elég volt ahhoz, hogy 668 millió dolláros bevételt gyűjtsön, így a rekorderek listáján már leelőzte a Star Wars: Az utolsó Jedit és a Bosszúállókat is.

Egyelőre minden idők 8. legsikeresebb filmje

(csak az USA-t mérve már a 6.), de nincs megállás: a közeljövőben szinte biztosan maga mögé kényszeríti a Titanicot és a Jurrasic Worldöt is, és egyre feljebb kúszik a toplisták toplistáján. És ha mindez nem volna elég, már az Oscar-versenyben is komoly esélyesként tartják számon: a technikai elismerések maguktól értetődőek, de sokan érvelnek úgy, hogy az év legsikeresebb filmjének a legfontosabb kategóriák jelöltjei között is ott a helye, és

a legjobb filmnek járó díjat is lehetségesnek tartják.

A Pókember – Nincs hazaút története még nem ért véget: a filmet továbbra is játsszák a mozik, és nem csökken a népszerűsége – zárul a forgalmazó közleménye.

