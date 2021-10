Paul McCartney "atombombát" dobott le Beatles-ügyben

Paul McCartney a BBC Rádiónak adott interjújában a rocktörténelem egy mindeddig homályos részletére világított rá: a zenész elmondta, hogy nem ő, hanem John Lennon volt az, aki először indítványozta a Beatles feloszlatását - számolt be róla a The Guardian.

A rocktörténet egyik legsikeresebb együttese már több mint 50 éve feloszlott, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison és Ringo Starr a saját útján indult tovább, de a szakítás miatt sok rajongó mindeddig főleg McCartneyt hibáztatta.

A zenész a BBC Radio 4-nek adott, október 23-án adásba kerülő interjújában most tiszta vizet öntött a pohárba. "Nem én kezdeményeztem a szakítást. Az a mi Johnnynk volt" - szögezte le. McCartney, aki jövő nyáron ünnepli 80. születésnapját, felidézte "élete legnehezebb időszakát", és elárulta, hogy

szerette volna, ha az együttes tovább működik, különösen azért, mert mindössze nyolc év együttlét után még mindig "elég jó anyagokat" készítettek.

"Abbey Road, Let It Be, nem rossz" - érvelt az interjúban, amit a This Cultural Life című rádióműsornak adott. "Ez volt az én zenekarom, ez volt a munkám, ez volt az életem, úgyhogy azt akartam, hogy folytatódjon" - tette hozzá. McCartney szerint ha Lennon nem lépett volna ki, a Beatles talán sokkal tovább maradt volna együtt. A zenész felidézte, Lennon új életet akart kezdeni Yokóval, amiért nem kárhoztatja. Mint mondta, "nagyszerű pár voltak", nagyon erős volt a kisugárzásuk.

A legenda szerint McCartney volt az, aki 1970-ben egyoldalúan feloszlatta a zenekart,

amikor egy újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy a Beatles már nem létezik. Azzal is vádolták, hogy elrontotta a csoport dinamikáját, amikor ügyvédeket kért fel a vitáik rendezésére. Mint mondta, ezzel a teherrel azóta is küzd. "Ezzel együtt kellett élnem, mert az emberek ezt látták. Csak annyit tehettem, hogy nemet mondtam" - mondta el.

Arra a kérdésre, hogy miért döntött úgy, hogy szólóban folytatja, McCartney azt mondja: "Álljunk meg itt. Nem én vagyok az, aki a szakítást kezdeményezte. Nem, nem, nem, nem. John egy nap besétált a szobába, és azt mondta, hogy elhagyja a Beatlest. Ez váltotta ki a szakítást, ugye?".

A banda feloszlása körül az okozta a zűrzavart, hogy az együttes új menedzsere, Allen Klein azt kérte tőlük, hallgassanak a szakításról, amíg ő lebonyolít néhány üzletet. "Így

néhány hónapig tettetnünk kellett magunkat"

- mesélte McCartney. "Furcsa volt, mert mindannyian tudtuk, hogy ez a Beatles vége, de nem tudtunk csak úgy elsétálni" - fűzte hozzá. Végül McCartney megelégelte a titkolózást, és előállt a Beatles feloszlásával.

Az ügyvédekre azért volt szükség, hogy megóvják a Beatles örökségét - védte lépését. "Küzdenem kellett, és az egyetlen mód, ahogyan harcolhattam, az volt, hogy

bepereltem a többi Beatles-tagot,

mert ők Kleinnel tartottak. És ezt évekkel később meg is köszönték nekem."

McCartney egy 60 éve nem látott dal felfedezéséről is beszámolt: a Tell Me Who He Is című számot Lennonnal együtt írta. Mint mondta, nagy meglepetés volt számára, bár az ő kézírásával íródott, már nem emlékezett rá, egy szerelmes balladának készült, de nem vették fel.

A zenész az interjúban elmondta, hogy egy rég elveszettnek hitt, Lennonnal közösen írt rádiójáték forgatókönyve is előkerült. "Évek óta mondogatom az embereknek, hogy én és John írtunk egy darabot. Elég vicces dolog, a címe Pilchard, és tulajdonképpen a messiásról szól". A négy oldalnyi párbeszéd egy anya és lánya, valamint az emeleten lakó titokzatos albérlőjük körül forog.

Az interjú a Get Back című, Peter Jackson által készített, a zenekar utolsó hónapjait bemutató tévésorozat, és McCartney The Lyrics című könyvének novemberi megjelenése előtt készült.

