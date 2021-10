Pásztor Erzsit a közönség tartotta távol attól, hogy visszavonuljon

Pásztor Erzsi szeptember utolsó hétvégéjén színházi körben is megünnepelte a születésnapját: az InfoRádiónak elmondta, igazi ünnepségsorozatban lehetett része.

"Nem is akárhogyan történt, nem én ünnepeltem, hanem engem ünnepeltek. Ahogy a nézőtéren ülő Tóth Enikő fejezte ki magát, ilyet csak filmen lehet látni, és ezt megerősíthetem, mert Darvasi Ilona, az igazgatónőm a Turayban olyan ünnepséget rendezett, hogy ott kő kövön nem maradt. Itt volt Svájcból az unokatestvérem és a férje, aki ugyan egy szót nem ért magyarul, de azt mondta Kamilla, az unokatestvérem, hogy sírt az ünnepségen, mert azt mondta, Svájcban elképzelhetetlen, hogy ilyen tömény szeretet áradjon a színpadon és a színpadra. Ennél jobban nem is tudnám kifejezni, hogy mi volt az a szeretetözön, ami áradt felém lentről és föntről!" – emlékezett a színésznő az ünnepségre Előtte Varsányi Anna Fergeteges látogatás című vígjátékát játszották, mely Pásztor Erzsi szavaival élve tüneményes vígjáték, egy négyszereplős darab, amelyet nagyon szeret a közönség és a szereplők is.

Számolhatatlan köszöntést kapott

"Az első perctől kezdve fokozódik a kacagás, boldogan mosolygó arccal mennek ki az emberek. Ilyen örömteli ünnepség volt pénteken. Szombaton pedig Mohorán, a Tolnay Klári Emlékházban életműkiállításom nyílt, ami szintén egy pazar ünnepség volt, úgyhogy fokozódott még ez a ünnepséghalmaz. Nem tudom elmondani, hogy milyen sokan kerestek meg idegenek is, nem tudom összeszámolni, hányan köszöntöttek fel. A lakásomban nincs egy talpalatnyi hely, a színház összes vázáját kölcsön kellett kérnem, plusz az ajtóm előtt sem lehet lépni a vázáktól, mert már nem tudtam a lakásban elhelyezni. Vasárnap a délutáni előadáson még a közönség soraiból is adták fel a virágokat" – számolt be a gratulálók tömegéről Pásztor Erzsi, aki napokig sírt a boldogságtól. Semmihez nem fogható érzésnek nevezte azt a vastapsot, amellyel köszöntették,

ennél nagyobb örömet nem tud elképzelni a pályáján.

A színésznő azt mondta, nap mint nap érik az emberek szeretetmegnyilvánulásai: az utcán minden nap megszólítják, Jankának vagy Mrs. Liptonnak nevezve, a boltban folyamatosan azt kérik, vigyázzon magára, mert szeretik, és ő azt is tudja, ebben része van életkorának is.

Elgondolkodott a visszavonuláson

Azt mondta, megfordult már a fejében a visszavonulás gondolata, amikor nyáron hallott arról, hogy Haumann Péter is visszavonulást tervez.

"Akkor úgy éreztem, ha Haumann Péter, aki sokkal fiatalabb nálam, abbahagyja, akkor talán nekem is el kéne gondolkodnom ezen. Pont előadásunk volt, a Fergeteges látogatás előbemutatója volt Egerváron szabadtéren. A közönség tombolva fogadta az előadást, én sírtam, leintettem őket, és azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, de éppen most gondolkoztam azon, hogy a Haumann után én is… Idáig jutottam, és akkor közönség kiabálta hogy nem, nem, nem! Akkor még jobban rázendítettem, ez az igazság. Azért lehet, hogy ez a darab lesz az utolsó: nem szeretném, ha beteg lennék, de soha nem lehet tudni azt se. És igen, eljön egy idő, amikor az ember magától is félreáll.

Nem úgy nézünk ki, mint a hableányok, ez nyilvánvaló ennyi idős korukban, de hála isten, nekem még az agyam jó, a mozgásommal nincs gond, de ez esetleges.

Úgy gondolom, hogy egyelőre még még egy kicsit maradhatok" – mondta a színésznő, aki nyáron filmet is forgatott Eperjes Károllyal Krisztus címmel. Kis szerepet kapott, de nagyon élvezetest, csak azért kicsit megerőltetőt.

"Csak azért, mert nem tudtam, hogy Magyarországon megváltozott az idő: amikor én utoljára forgattam, nyolc óra volt a munkaidő, most meg tizenkettő. Na az nekem már sok " – mondta. Éjszakai forgatásokon vett részt este hattól reggel hatig, ahol sokan irigyelték tőle állóképességét, mely elmondása szerint rákbetegségének három évvel ezelőtti időszakát leszámítva mindig is jellemezte őt.

"Azóta meg kimondottan megköszönök minden áldott napot, mert az nekem ünnep. Az emberek talán nem is tudják, hogy milyen sok mindent elengednek maguk mellett, aminek örülni kéne, olyan nagy igényűek lettek, és olyan vágyaik vannak legtöbbször, amelyek elérhetetlenek, de ez az ő dolguk" – vélekedett.

Janka néni örök

A színésznő azt mondta, nem bánja, hogy sokan Janka néniként ismerik: 34 éve forgatta a Szomszédokat, de máig így szólítják, ez nem tagadható meg.

"Nincs internetem, tehát nem látom, de hallom, hogy a Jankával élnek mindenféle mókákban az interneten. Olyan icipici szereplője voltam a Szomszédoknak, hogy mondhatnám, az epizódok közül is a legkisebb, ennek ellenére

engem a közönség főszereplővé emelt és emel mind a mai napig,

mert olyanok is ismernek, beszélnek rólam, akik nem is éltek akkor még. Pásztor Erzsit ezért a Közönség Művészének neveztem ki, mert ezt én a közönségnek köszönhetem, ez az igazság" – mondta a színésznő, akit elmondása szerint nem zavar, hogy míg ő mértékkel fogyaszt alkoholt, addig Janka néni alkoholista volt.

"Ha iszákos lennék, lehet, hogy zavarna. Én nem iszom, most már nem is fogok, de nem vagyok teljesen absztinens sem, egy jó fröccsöt megiszom egy töltött káposzta után, vagy ha úgy adódik, de ez nagyon ritkán fordul elő" – mondta, hozzátéve: az az érdekes szerep, ami nem mi vagyunk, és Janka néni bizony nagyon eltért tőle..

A színésznő 2012-es Kossuth-díja kapcsán elmondta: nagy boldogsággal töltötte el. A díj most életműkiállításán van, de nagyon megszokta már, beszél is hozzá. Hasonló örömmel tölti el az is, hogy a legnagyobbak mellett állhatott a színpadon: Máthé Erzsi mellett jó barátnőjére, Schubert Évára vagy Zenthe Ferencre is sok szeretettel emlékszik.

Nyitókép: MTI/Komka Péter