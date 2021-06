Két Rembrandt-szenzáció is jutott egy napra

Rembrant egyik legnagyobb alkotása, az Éjjeli őrjárat mostantól még nagyobb méretben látható az amszterdami Rijksmuseumban: a korszerű technológia és mesterséges intelligencia segítségével helyreállították azon darabjait is, amelyeket annak idején levágtak a képről - számolt be róla a múzeum szerdán.

Az Éjjeli őrjárat Rembrandt van Rijn (1606-1669) egyik leghíresebb alkotása. A festő az 1640-es években kapott megbízást arra, hogy bemutassa a Frans Banning Cocq kapitány vezette amszterdami polgárőrséget. A nagyméterű, 363-szor 467 centiméteres kép egy teljes falat töltött be a Rijksmuseumban.

A festményt azonban elkészülte után 70 évvel megkurtították. Egy átfogó restaurálás során a múzeumban sikerült rekonstruálni a levágott darabokat is, amelyeket be is mutatnak a közönségnek.

Taco Dibbits, a múzeum igazgatója elmondta, hogy

a kiegészítésekkel a kép dinamikája is egész más lett.

A múzeum szakemberei tisztában voltak vele, hogy az eredeti, vágatlan festmény nagyobb volt, hiszen az eredeti műről egyidejűleg készített egy kisebb másolatot a kortárs Gerrit Lundens.

"Hihetetlenül részletes fotót készítettünk az Éjjeli őrjáratról és mesterséges intelligencia segítségével megtanítottuk a számítógépnek, hogy Rembrandt milyen színeket, milyen ecsetvonásokat használt - mondta Dibbits.

A gépi tanulás lehetővé tette a múzeum számára azt is, hogy eltávolítsa a perspektivikus torzulásokat, amelyek a Lundens-másolatban is jelen vannak, mert a művész az egyik sarokban ült, miközben Rembrandt festményét másolta. Nem fért el Az amszterdami polgárőrség 1642-ben készült csoportos portréját a polgárőrség klubházából áthelyezték a városházára, de ott nem fért el a két ajtó közötti falon. A képet ezért megvágták, s így nyerte el a festmény azokat a méreteket, amelyeket ma ismerünk. A levágott vászondarabokról azonban semmit sem lehetett tudni.

A digitális rekonstrukció, amely az elkövetkező hónapokban lesz látható, egy kutatási és restaurálási projekt részeként született. A projekt alig két évvel ezelőtt kezdődött, éppen az előtt, hogy a világjárvány miatt hónapokra be kellett zárni a múzeumokat.

A restauráláshoz a festményt egy speciálisan erre a célra kialakított üvegszobában helyezték el, és soha nem látott részletességgel tanulmányozták a vászontól az utolsó lakkrétegig. A kutatók rendkívül nagy felbontású fényképet készítettek a műről, 528 digitális fénykép kombinálásával.

Dibbits elmondta, hogy az új nyomtatott kiegészítéseket azért készítették el, hogy a látogatók világos képet kapjanak arról, hogyan is kellene kinéznie az Éjjeli őrjáratnak.

A járványügyi korlátozások hollandiai enyhítése nyomán a Rijksmuseum a korábbinál több látogatót fogadhat e hét végétől, de még mindig csak fele annyit, mint amennyit a rendes kapacitása lehetővé tenne.

Rembrandt egy korábban elveszett képét találták meg Rómában

Egy magángyűjteményben figyeltek fel rá a kis méretű festményre, amikor leesett a falról, és megsérült a kerete.

A napkeleti bölcsek imádata című festményt egy olasz kulturális alapítvány vezetője mutatta be kedden egy szimpóziumon a római Villa Mediciben, a Francia Akadémián.

Az olajkép, amely 54 centiméter magas és 44 centiméter széles, feltehetően 1633-ban született a Krisztus életéről és szenvedéséről szóló metszetsorozat előkészítésekor. Részlet a festményből - forrás és teljes fotó: thetimes.co.uk

Ez lehet az elveszett eredetije annak a háromkirályokat ábrázoló festménynek, amely csak néhány híres másolatban maradt fenn, például Szentpéterváron vagy Göteborgban.

A 200 millió euró (70 milliárd forint) értékűre becsült alkotás egy római család birtokában van. Jelenleg egy milánói széfben tartják.

A festmény felfedezése egy véletlenen múlott. Miután leesett a falról, 2016-ban egy tapasztalt olasz restaurátor, Antonella Di Francesco gondjaira bízták, aki felismerte, hogy egy Rembrandtról lehet szó. Más szakértők is megvizsgálták, és úgy találták, hogy nagy hasonlóságot mutat más, hasonló formátumú Rembrandt-metszetekkel.

A képet további vizsgálatokra a nemzetközi tudományos közösség rendelkezésére bocsátják. A szakértők saját szemükkel nézhetik meg, hogy valóban Rembrandt művéről van-e szó - közölte Guido Talarico művészettörténész.

A tulajdonosok azt tervezik, hogy kiállításokon mutatják meg a közönségnek.

Nyitókép: Rijksmuseum/Reinier Gerritsen