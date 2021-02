Krimitől a tragikomédiáig – színpadra lép a filmes mentőcsomag

A magyar kormányzat, illetve a Nemzeti Kulturális Tanács jóvoltából egy egymilliárdos mentőcsomag keretében belül készülhetnek speciális műfajú, tulajdonképpen tévéfilmek, amik természetesen stream-csatornákra is szánt produkciók – fogalmazott az InfoRádiónak Káel Csaba. Ezek egy részének forgatása még tart, vagy már befejeződött, jó pár film pedig előszítési állapotban van.

A magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte, egy nagyon lényeges kezdeményezésről van szó, hiszen a színházakban dolgozó színészek, kreatív stábok nem tudnak mindig képernyőre vagy filmvászonra kerülni, ráadásul a Covid-helyzet miatt korlátozottak azok a lehetőségek, amikben egyébként üzemelni tudnának.

Az együttműködés tehát azt szolgálja, hogy egy–egy társulat állhasson össze mozgóképes produkció elkészítésére.

Összesen tizenhat alkotás készül, amelyek között található határon túli, jó pár vidéki, valamint fővárosi produkció is.

Példának okáért az Aradi Színház társulatának Magyar Golgota című drámája, amely Pozsgai Zsolt rendezésében készül. Káel Csaba megjegyezte, a film a közelmúltban elhunyt kiváló operatőr, Nemescsói Tamás emlékére ajánlják, aki Török Ignác leszármazottja volt, így egyben az aradi vértanú előtt is adózik a produkció. A most „forgó” filmben Szabó Máté, Lux Ádám, Pap Kati, Janik László, Békefi Viktória és Tapasztó Ernő, a színházi előadás szereplői játszanak.

Szintén érdekes produkciónak ígérkezik Szikora Jánosnak a Vörösmarty Színház alkotóival készített Ítélet és kegyelem című műve, amelynek témája ugyancsak az 1848–49-es szabadságharc időszakából táplálkozik, és a tervek szerint március 15-én kerül bemutatásra.

Természetesen nem csak történelmi témájú produkciók vannak. Tévéfilm készül a Győri Nemzeti Színház sokági nagy sikerrel futott – Egressy Zoltán – Kék, kék kék című tragikomédiájából, Szűcs Gábor rendezésében. Említhető továbbá a Thália Színház társulatával, Madarász Isti rendezésében az Ecc-pecc című alkotás – Szervét Tibor, Pindroch Csaba, Csőre Gábor és Szabó Erika főszerplésével.

Gondolva a gyerekekre, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház több mint négyszáz előadást megélt Bors néni sikerdarabját – Novák János és Novák Emil rendezésében – viszi filmre. A Móricz Zsigmond Színház pedig egy izgalmas, vígjátékelemekkel tarkított krimit készít Odegnál Róbert és Horváth Illés rendezésében, Lélekpark címmel, amely forgatási helyszínéül a Nyíregyházi Állatparkot választották – ismertette a kormánybiztos az InfoRádiónak nyilatkozva.

Vidnyánszki Attila – a Pécsi Országos Színházi Találkozón is díjazott – Isten ostora című előadásából, Mátray László és Mikecz Estilla főszereplésével is készül egy nívós produkció, amelynek témáját a Kelet és Nyugat drámai találkozása szolgáltatja. Káel Csaba megjegyezte, utóbbi film a múlt évben már „leforgott”, így az már az utómunka fázisában tart.

Március közepén kezdőik egy szintén igaizgalmas vállalkozás a Budapesti Operettszínház csapatával: a cannes-i Arany Pálma-díjas rendező, Iványi Marcell rendezi a Szétszakítottak című filmet, amely érdekességét az adja, hogy ez egy Trianonról szóló zenés műfajú alkotás lesz.

Káel Csaba az InfoRádió kérdésére válaszolva azt is elárulta, bár a Covid-időszak csak mérsékelten alkalmas filmforgatásra, hiszen

a Nemzeti Filmintézet nagyon komoly protokollt írt elő,

ugyanakkor kiváló alkalom a forgatókönyvek fejlesztésére. Így hamarosan bejelentésre kerülnek azok az új produkciók is, amelyek reményeik szerint akár már a járvány lezárat előtt elindulhatnak. Ezek között lesz jó pár történelmi témájú film. Újabb fesztiválsiker Mint arról az Infostart is beszámolt , Fliegauf Bence Rengeteg 2 című filmje és Nagy Dénes Természetes fény című munkája is szerepel a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál idei nagyjátékfilmes versenyprogramjában. A magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint fontos, hogy a magyar alkotások nemzetközi fesztiválokon szerepeljenek, ugyanakkor nem elvárható, hogy minden évben legyen Oscar-esélyes filmünk. Káel Csaba szerint „kicsit el is voltunk kényeztetve”, hiszen az elmúlt évben is felkerült a szűkített listára magyar produkció. Sőt, 2019-ben Emmy-díjat is nyert hazai alkotás.

Nyitókép: Jelenet az Ítélet és kegyelem című történelmi játékfilm utolsó forgatási napján Csákberényben 2020. november 24-én. MTI/Vasvári Tamás