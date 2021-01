Mészöly Miklósra emlékezik idén az MMA

Az MMA közölte: Mészöly Miklós életműve arra példa, hogy miként lehet egy diktatúra szorításában megőrizni a személyes függetlenséget és az alkotói szuverenitást.

Remekművei Az atléta halálától a Sauluson és a Filmen, a Magasiskolán és a Családáradáson, esszéin át nemcsak új poétikájukkal hatottak, hanem maradandó erővel jelenítették meg a magyar és a közép-európai lét következményeként nemzedékek alapélményévé vált szép reménytelenséget is - tartalmazza a közlemény.

Az MMA a kettős évfordulón - a járvány miatt megvalósítható rendezvények hiányában - júniusban kerítéskiállítással, egy szeptemberben elkészülő tanulmánykötettel és a tervek szerint az ősszel elkészülő, In memoriam. portréfilmmel tiszteleg Mészöly Miklós emléke előtt. Az előkészületekben és a megvalósulásban Kucsera Tamás Gergely MMA-főtitkár vállalt koordináló szerepet, a program felkért szakmai felelősei Pécsi Györgyi akadémikus, az MMA Kiadó vezetője és Gróh Gáspár nem akadémikus közgyűlési képviselő.

A programok közül elsőként Mészöly Miklós elhunytának 20. évfordulója alkalmából a Móser Zoltán fotóiból készülő kerítéskiállítás a nyár elején lesz látható az MMA Bajza utcai épülete körül - áll az összegzésben.

Az MMA már korábban szorgalmazta a Mészöly-mű alapján, 1970-ben Gaál István rendezésében készült Magasiskola című film digitális felújítását, amely el is készült és a közmédiában január 14-én már be is mutatták a restaurált filmváltozatot.