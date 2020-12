A Karinthy-gyűrűs Scherer Péter: az elismerés komoly, a humorban nem ismeri a viccet

Kellemes meglepetésként értékelte az InfoRádiónak adott interjújában Scherer Péter a tényt, miszerint idén ő kapta meg a Karinthy-gyűrűt, azt az 1975 óta osztott elismerést, melyet a humor eszközeivel dolgozó előadók és a Rádiókabaré kiemelkedő teljesítményt nyújtó szerzői kaphatnak meg. Elmondása szerint a korábbi díjazottak közt számos olyan humoristát, színészt és előadóművészt találhatunk, köztük Hofi Gézát, Bödőcs Tibort és Kern Andrást, valamint standuposokat, akikre felnéz, így óhatatlanul felmerült benne annak kérdése is, vajon megérdemli-e az elismerést.

"Nagyon komoly elismerés ez, bízom benne, hogy olyasmi miatt jutottam eszébe a bizottságnak, amivel tényleg rászolgáltam" – fogalmazott.

Scherer szerint humor nélkül élni sem lehet: ez nemcsak a másokon való élcelődést, de az öniróniát, saját maga a világban való elhelyezését is magába foglalja.

"Kedvenc mondásom szerint a komoly dolgokról viccesen érdemes beszélni, a játékot pedig érdemes komolyan venni. Ez tényleg így van: egy drámai szerepnek is mindig van humora, minden drámai hősnek is vannak tragikomikus pillanatai

– mondta Scherer. – Ha ezt egy előadó jó szituációs érzékenységgel meglátja, akkor ki tudja hozni a szerepből azt is, hogy nevetni lehessen rajta."

Példaként A gondnok című előadást hozta fel, amelyben az általa alakított karaktert, Astont elektrosokk-terápiával kezeltek. A darab felütésekor még nem tudjuk, hogy a rettenetes következményekkel járó, de a hatvanas-hetvenes években angolszász nyelvterületen még alkalmazott terápia hatásaként lett olyan, amilyen. "Ebben a csetló-botló figurában, aki állandóan egy konnektort szerel, de nem jut vele egyről a kettőre, rengeteg humor van, amit ki tudtunk aknázni" – tette hozzá.

A Nézőművészeti kft.-vel a karanténidőszakban is készül új bemutatóra a színészként és rendezőként egyaránt ismert Scherer Péter.

Kartonpapa címmel egy ötszereplős Tasnádi István-darab bemutatóját rögzítették, melyet a szerző rendezésében állítottak színpadra,

és Scherer Péter mellett Parti Nóra, Udvaros Dorottya, Mosolygó Sári és Varga Ádám játszanak benne. Ha sokáig nem oldódik a koronavírus-helyzet, akkor a bemutató közeli állapotot rögzítő videóverzió lesz a premier, de amennyiben lehetséges az év elején hagyományos premiert rendezni, akkor azt az utat tervezik választani inkább. Scherer Péter pályája Ajkán született 1961-ben, a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett felsőfokú tanulmányokat. Az Arvisura Színházi Társulatnál kezdett, később szabadúszó, majd a Bárka, illetve a Krétakör tagja volt. A színpad mellett számos filmben is játszott, illetve szinkronizál is. A filmkritikusok és a színikritikusok díja mellett Jászai Mari-díja és lovagkeresztje is van.

Nyitókép: MTVA/Zih Zsolt