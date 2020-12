Gerendai Károly: könnyen veszélyben lehet a 2021-es Sziget is

Szerencsésnek tartja magát Gerendai Károly, hogy a fesztiválszezon elmaradása már épp a Sziget fesztivál jelentős részének (70 százalék) eladása után érte, így is van fél milliárd forintnyi vesztesége csak a járvány miatt, és a Szigetből is nála van még 15 százalék.

A vállalkozó Forbesnak adott interjújából kiderül az is, hogy szerinte még a 2021-es Sziget is veszélyben van, de a kisebb fesztiválok minden bizonnyal megtarthatók.

A Sziget kaliberű fesztiváloknál szerinte az (is) okozza a bizonytalanságot, hogy nem látni előre, mennyit költhetnek a szervezők, korábban a jegyelővételekből lehetett számolgatni (szeptember-októbertől már árulták a Sziget jegyeit régen, a tél kezdetére pedig a bérletek harmada elment), most viszont nem, és ez február-márciusig így is marad "egy tízmilliárdos rendezvény esetében".

Éttermei is vannak, de ezek nagy része teljesen zárva tart, a házhozszállítási tevékenység csak a veszteségeket faragja le.

A teljes interjút itt lehet megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Mónus Márton