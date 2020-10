Nemzeti Filharmonikusok: 150 ingyenes koncert 150 településen

Kobajasi Kenicsiró japán karmester idén ünnepelte 80. születésnapját, és ebből az alkalomból az ügynöksége turnét szervezett. Ezen a Nemzeti Filharmonikusok kísérték volna a mestert, de a járvány miatt ez meghiúsul – mondta Herboly Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója, és hozzátette, hogy ne maradjanak zene nélkül, létrehozták A zene ajándék! projektet, amelyben Magyarország legtávolibb csücskeibe is elmennek, hogy népszerűsítsék a komolyzenei kultúrát.



"Az volt a célunk, hogy a lehető legszélesebb skálát mutassuk be a közönségnek. A barokktól a klasszikusokon és a romantikán át egészen a filmzenékig mindenminden műsoron lesz. A legkisebb formáció a duó lesz, de lesz olyan koncert is, amikor tízen is a szinpadon állnak majd" – tájékoztatott a főzeneigazgató

A 150 ingyenes koncertre nagyon nyitottak voltak a házigazdák. "Nagyon megható, ahogy a megkeresett települések reagálnak, nagy szeretettel és kiéhezve fogadnak minket, és ez minket is meglepett. Csak jönnek és jönnek az igények, már túl is léptük a 150 koncertet, most töbet nem is tudunk befogadni" – mondta Herboly Domonkos.

A koncerthelyszínek közül a legészakibb település Pálháza lesz, délen Hercegszántó, keleten Sátoraljaújhely, nyugaton pedig Őriszentpéter a legtávolabbi pont. A megyeszékhelyeket sem hagyják ki, nagyvárosokban is megfordulnak, de ezúttal mindenhol csak egyszer. A zárókoncertet december 13-án Berkenyén tartják. A 45-60 perces, szünet nélküli koncerteknek közösségi terek, kultúrházak, templomok adnak otthont.

A Nemzeti Filharmónikus Zenekar legközelebb nagy formátumban november elsején a Müpában ad koncertet mindenszentekhez és a halottak napjához kapcsolódó repertoárral, majd november 6-án ugyanott a napra pontosan négy évvel korábban elhunyt Kocsis Zoltánra fognak emlékezni, aki meghatározó alakja, zeneigazgatója volt a zenekarnak.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi