Izgalmas programokkal vág neki az ősznek a Müpa

Káel Csaba a háláját fejezte ki a rengeteg támogatásért, amit az elmúlt öt hónap során a Müpa nézőitől kaptak, ezekből az is kiderült, milyen nagy várakozás előzi meg a koncerteket, előadásokat. Mindemellett a vezérigazgató közölte, miután kiemelten fontosnak tartják mind a nézők, mind a művészek és valamennyi munkatársuk egészségét, ezért a hazai és nemzetközi partnerintézményeikkel konzultálva, azok gyakorlati szempontjait figyelembe véve alakították ki a Müpára vonatkozó különleges biztonsági előírásokat.

Egy sor változás

Káel Csaba a legfőbb változások között említette, hogy a Müpa ezentúl nem egész napos nyitvatartással üzemel majd. A koncertek kezdete előtt nyitja meg kapuit az intézmény, és az előadásokat követően legkésőbb egy órával ismét bezár. Belépésre csak lázmérést követően lesz lehetőség, amit érintésmentesen végeznek a bejáratoknál. Emellett külön figyelmet fordítanak az épület higiéniai körülményeire, a felületek fertőtlenítésére, valamint a nézőtér megfelelő átszellőztetésére. Hangsúlyozta:

a közönségforgalmi területeken és a hangversenyteremben egyaránt kötelező lesz a maszk viselete,

a hatóságok által megszabott módon, tehát az orrot és a szájat is takarnia kell – magyarázta. Sorban álláskor pedig a másfél méteres távolság betartása, illetve ennek tekintetbe vétele.

Mi minden várható?

A Müpa hagyományosan, immáron 15. éve a New Orleans Swingfesztivállal nyitja meg programsorozatát, amelyre augusztus 28. és 30. között kerül sor. Káel Csaba érdekességként jegyezte meg, hogy ennek keretében Hollywood aranykora címmel népszerű filmslágerek csendülnek majd föl swinges ritmikára Szőke Nikoletta énekesnő előadásában, aki épp 15 évvel ezelőtt diadalmaskdoott Montreux-ban, és ismerhette meg az egész világ. A koncerten közreműködik a Dohnányi Zenekar és Gájer Bálint is.

Augusztus 29-én a 35 éves Bohém Ragtime Jazz Band válogat majd a rejtett jazztörténelemből, míg augusztus 30-án egy sokoldalú énekesnő, Váczi Eszter lép föl a világhírű vibrafonművésszel, Martin Breinschmiddel és az osztrák–magyar The Dream Makers formációval karöltve, a korai swingkorszak örökzöldjeit előadva From Basin Street to Broadway címmel – ismertette a Müpa vezérigazgatója.

A szeptember közepén induló Európai Hidak 2020 fesztivállal kapcsolatban elmondta, kicsit másképp tervezték, mint, ahogyan az élet hozta, hiszen a sorozat fókuszában az Egyesült Királyság áll, és jó pár szigetországi művész kapott meghívást, de a járványhelyzet miatt helyettük magyar előadókkal köszöntik ezt „a nagyon izgalmas és fontos kultúrát”.

Az október pedig természetesen CAFe nélkül nem képzelhető el – jegyezte meg végezetül Káel Csaba –, ami mára a térség összművészeti kortárs művészeti eseményévé nőtte ki magát.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs