Will Smith Budapest impozáns helyén ad koncertet

Egy, már a felkészülésről szóló Facebook-videóban jelentette be Will Smith, hogy fel fog lépni a Bazilikánál 51. születésnapja alkalmából szeptember 25-én. A videó alatt megjelölte DJ Jazzy Jeffet is, vele érkezik tehát.

A színész-énekes a részben Budapesten forgatott Gemini Man című film reklámja miatt érkezik Magyarországra szeptember 24-én Ang Lee rendező és a két producer, Jerry Bruckheimer és David Ellison társaságában.

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan