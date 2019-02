Kárpáti György: elképesztő a mexikói túlsúly az Oscar-gálán

Helyi idő szerint vasárnap este rendezték a 91. Oscar-gálát a hollywoodi Dolby Színházban. A legnagyobb meglepetésnek az számított, hogy a Zöld könyv kapta a legjobb film díját. Ezzel kapcsolatban Kárpáti György filmkritikus megjegyezte: a zuhanyhíradó néhány napja már emlékeztetett, hogy

az Oscar-díjakat nem a filmkritikusok, hanem az amerikai filmszakma adja át, és ők nem feltétlenül gondolkodnak úgy, mint a kritikusok.

Onnantól kezdve pedig, hogy az este folyamán a forgatókönyvért járó Oscart megkapta a Zöld könyv, már sejteni lehetett, hogy a legjobb film díját is elnyeri.

"Többféle szempont volt, amelyet igyekeztek összenézni. Nem volt ugyanis olyan egyértelmű esélyes, amely az indikátornak számító különféle szakszervezeti díjakat egyaránt megnyerte volna, mindnek volt hiánya. Úgy vélem, a Zöld könyv győzelme nem is meglepő és nem is érdemtelen" - mondta Kárpáti György.

Viggo Mortensen nem kapta meg a Zöld könyvben nyújtott kiemelkedő alakításáért a legjobb férfi főszereplő díját. Ez a filmkritikus szerint összefügg a Bohém rapszódiával, amellyel Rami Malek annyi díjat besöpört, hogy nem volt olyan érv, ami az Oscar-győzelme ellen szólt.

A színészeknél Kárpáti György szerint az egyetlen nagy meglepetés, hogy Glenn Close-t ismét kikosarazta az Amerikai Filmakadémia. "Ő, úgy tűnt, mindent megnyer ahhoz, hogy most Oscar-díjas lehessen. Több probléma is van azzal, hogy ez nem történt meg. Egyrészt sokadik jelölését sem tudta díjra váltani, másrészt 70 feletti színésznők nagyon ritkán nyernek, és

nem tudni, lesz-e még esélye a győzelemre, pedig egy korszakos színésznőről van szó".

A filmkritikus hozzátette: Olivia Colman, aki A kedvenc című filmbeli szerepéért nyerte el az Oscar-díjat, valóban a legjobb alakítást nyújtotta, de tudvalevő, hogy az Oscar nem szükségszerűen és mindig a legjobbról szól. Glenn Close díjazása is egyfajta életműdíj lehetett volna.

Az is előfordulhat Kárpáti György szerint, hogy valamifajta kompenzáció volt Olivia Colman díja A kedvencnek, amely egyetlen más díjat sem nyert. "Ez egy egészen kivételes történelmi film, rendezője, a görög Giórgosz Lánthimosz rövid időn belül az egyik legmeghatározóbb nemzetközi, és most már úgy tűnik, amerikai filmessé is válik, sokat fogunk még róla hallani. A történelmi film ugyanakkor most nem a legszexibb, és a film ebben az aspektusban egy kissé különc is volt.

Az pedig, hogy így szétszórták a díjakat, és 3-4-et nyert több alkotás is, az új szavazási rendszer egyértelmű eredménye".

A Roma elnyerte a legjobb idegen nyelvű film díját, Alfonso Cuárón pedig a legjobb rendező és operatőr Oscarját. Őt napjaink egyik legkomolyabb rendezőjének tartja Kárpáti György. "A Roma egy pici, független film, ami mögé egy több tízmillió dolláros kampányt tettek, ennek az eredményét láthattuk ma hajnalban".

A filmkritikus emlékeztetett:

"az elmúlt hat évből ötben a legjobb rendezői Oscart a három mexikói rendező, Guillermo del Toro, Alejandro González Inárritu vagy Alfonzo Cuárrón nyeri, tehát elképesztő a mexikói túlsúly".

Nyitókép: MTI/AP/Invision/Chris Pizzello