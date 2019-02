Negyven év után újra Süsü - megvan, ki lesz a hangja

Negyven évvel az első rész után visszatér a képernyőre Süsü. Csukás István történetének főszereplője nem az öreg sárkány, hanem gyermeke, Süsüke lesz - írja a Szoljon.hu.

Az új, karácsonyra elkészülő mese forgatókönyvén a meseíró egy hónapja dolgozik, és már el is küldte a köztévé munkatársainak a mű összegzését, akik nagy örömmel fogadták.

"Sokan érdeklődtek, ezért kezdtem el írni az új mesét" - mondta a portálnak Csukás István, aki a második "évadra" írta bele Süsü gyermekét a mesébe közkívánatra, most, a harmadik "évadban" a cím az lesz: "Süsüke világot lát".

Mint Csukás István elmondta, az első részben Süsü sárkányszemmel látta a világot, a másodikban emberi szemmel láthattuk sárkányföldet, ahová Süsü királyként tért vissza. A harmadik részben gyerekszemmel látjuk az egész világot - ígérte.

Az új évad nem csak a Földön játszódik majd,

Süsü kikalandozik az űrbe is, amint erről egyébként is minden gyerek álmodik.

Az új mese 13 részből áll majd, és ugyanazzal a technikával készül majd, mint a 40 évvel ezelőtti első mesefilm.

"A harmadik évadban is úgy néznek majd ki a szereplők, mint régen, még az is elképzelhető, hogy a ruhájuk is ugyanaz lesz" - tette hozzá. Bábtechnikával készülnek el a részek tehát, "hiszen ez a megoldás örök és nem sokat változik".

Süsü hangja - a várakozásoknak megfelelően - Bodrogi Gyula lesz.