Kerényi Miklós Gábor és Szente Vajk is ringbe száll az Operettszínház igazgatói székéért

A héten járt le a Budapesti Operettszínház főigazgatói pályázatának beadási határideje. Lőrinczy György, a teátrum jelenlegi vezetője már a kiírás után jelezte: ismét beadja pályázatát. Ám sem akkor, sem most, a NKA elnöki posztjáról való lemondása után nem akart nyilatkozni.

Beadta még jelentkezését Kiss B. Attila operaénekes, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, ám egyelőre ő sem akart részleteket elárulni a pályázatában megfogalmazott elképzeléseiről.

Szente Vajk rendező viszont szívesen beszélt az InfoRádiónak arról, hogy miért adta be a pályázatát. A szakember az Apácashow című darabon dolgozott együtt a színház társulatával, és – mint mondta – azt érezte, hogy

a társaság régóta vár egy harmonikus munkára, ahol megfelelő hangnemben és ütemben tudnak dolgozni.

Ráadásul régóta gondolkodott azon, hogy kipróbálná magát színházvezetőként.

A Madách Színházban sokat foglalkoztatott rendező hozzátette: nem akar drasztikusan új irányt szabni az operettszínház számára, de sok mindent másként képzel el. Szeptemberben nyilvánosságra hozza szakmai elképzeléseit – tette hozzá.

Kerényi Miklós Gábor, a zaklatási vádak miatt távozottművészeti igazgató Facebook oldalán tette közzé, hogy beadta pályázatát az Operettszínház vezetésére. Úgy fogalmazott: bár szinte vakmerő bátorság ez, mégsem a hatalom, hanem a zenés színház iránti felelősségérzet motiválja.

A Budapesti Operettszínház rendkívül nagy apparátussal működik: a pályázati kiírás értelmében

évadonként legalább 450 előadást kell tartaniuk és a tárca 300 ezres fizető nézőszámot vár el.

A kiírásban szerepel az is, hogy fontosnak tartják a klasszikus nemzeti operettrepertoár rendszeres bemutatását és színen tartását, valamint évadonként legalább egy új magyar zenés mű bemutatását. Az arányokat is meghatározza a tárca: eszerint a repertoár 40 százalékát klasszikus operetteknek kell kitenniük, és az előadások 70 százalékában magyar szerzők munkáit kell színpadra állítani. Ezen kívül évadonként két-két gyermek- és ifjúsági produkció repertoáron tartása valamint határon túli, független színházakkal való koprodukciók létrehozása és tájelőadások szervezése is szerepel az elvárások közt.

Az emberi erőforrások minisztere – a szakmai tanácsadó testület véleménye után – legkésőbb 60 napon belül, októberig dönt a februártól öt évre szóló kinevezésről.

Nyitókép: MTVA / Zih Zsolt