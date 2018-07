Szabadtéri koncertek és szakrális előadások Magyarföldön

Nagyon megnyerő látvány, ahogy egy templom áll egy nagy réten egy kicsi falu és egy temető között - mondta az InfoRádiónak Gryllus Dániel. Itt rendezik meg idén is a Fatemplom fesztivált július 13. és 15. között.

Olyan fesztivált szerveztünk, ahol a templomban és a szabadtéri színpadon felváltva mennek a koncertek.

A szabadtéri koncerten pénteken játszik a Csík Zenekar, szombaton a Vujicsics Szörényi Leventével, de fellép Palya Bea, vagy Szirtes Edina Mókus is a looper nevű eszközzel. A fesztiválon természetesen a Kaláka zenekar is koncertezik, de felolvas Rátóti Zoltán a falu korábbi polgármestere, híres színész is - mesélte a Kaláka együttes tagja.

Rátóti Zoltán kezdeményezte, hogy legyen egy ökumenikus felszentelésű fatemplom, ahol minden évben, amikor fesztivált csinálunk, az utolsó napon egy istentiszteletet tartunk. Ez egy nagyon szép, és egyedi istentisztelet - tette hozzá a zenész.

További programok

A fesztivál történetében először könyvbemutató is szerepel a programban: július 13-án mutatják be Olasz Ferencnek a veleméri Szentháromság-templomról készített fotóalbumát - mondta el Rátóti Zoltán, a fesztivál szervezője kedden, a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumban tartott sajtótájékoztatón.

A fatemplom fesztiválon szakrális előadások, irodalmi műsorok szabadtéri koncertek és nagyszínpadi produkciók váltják egymást. A programsorozatot a műfaji sokszínűség - a jazz, a népzene, az énekelt vers és az irodalom - is különlegessé teszi - emelte ki Gryllus Dániel.

A fesztivál első napján a Zala Zenekar játszik magyar népzenét, majd a Csík Zenekar lép színpadra.

A fatemplomban Lakatos Mónika és Szirtes Edina Mókus énekel.

Július 14-én a szabadtéren kiépített nagyszínpadon Mesics György és a Somló Banda ad koncertet. A Kaláka együttes műsorában Kányádi Sándor, József Attila és Szabó Lőrinc megzenésített versei hangzanak el.

A Vujicsics együttes szólistája Szörényi Levente lesz. A nagyszínpadi produkciók sorát Palya Bea koncertje zárja.

Magyarföldön első alkalommal lép fel a Neil Young Sétány, a Rátóti Zoltán, Huzella Péter és Tóth István alkotta zenekar Sülyi Péter dalszövegeit énekli. A zenészeket Clemente Gábor ritmushangszereken kíséri. A fatemplomban ad hangversenyt a Csillagkórus. A zenés esten megszólaltatják Gryllus Dániel és Sumonyi Zoltán Tíz példázat című, legújabb lemezének dalait.

Vasárnap - a fesztivál zárónapján - a Magyar Honvédség Légierő Zenekara ad szabadtéri koncertet. A programsorozatot ökumenikus istentisztelet zárja: a misét három felekezet lelkipásztora celebrálja, a szertartáson a fesztivál előadóművészei is közreműködnek.

A sajtótájékoztatón Gryllus Dániel a júniusban elhunyt Kányádi Sándor (1929-2018) emlékére Ballag a folyó című megzenésített versét adta elő.

Az őrségi fatemplomot 2010-ben szentelték fel, azóta minden esztendőben megrendezik a fatemplom ünnepét. A szakrális építmény nagyrészt önkéntesek munkájával, adományokból és felajánlásokból épült fel Magyarföldön.

Nyitókép: http://fatemplomfesztival.hu/