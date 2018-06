Milos Forman remekével nyitott a mustra Karlovy Varyban

Az áprilisban elhunyt Milos Forman Oscar-díjas cseh származású amerikai filmrendező Egy szöszi szerelme című 1965-ben készült csehszlovák filmjének ünnepélyes levetítésével megnyílt Karlovy Varyban az 53. nemzetközi filmfesztivál.

A kilencnapos rendezvény, amely Közép-Európa egyetlen A-kategóriájú filmszemléje, az idén Milos Forman, a 86 éves korában április 13-án elhunyt világhírű rendező életműve előtt tiszteleg.

Az ünnepélyes megnyitón Tim Robbins Oscar-díjas amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró és zenész, a fesztivál legfőbb sztárvendége, a világ filmművészetét gazdagító munkásságáért életműdíjas Kristályglóbuszt kapott.

A világhírű színész a 2003-ban készült Titokzatos folyó című film egy mellékszerepében nyújtott játékáért kapta meg az Oscar-díjat, rendezőként az 1995-ös Ments meg, Uram! című filmjéért jelölték az elismerésre. Tim Robbins a nyugat-csehországi fürdővárosban egyebek között két filmjét is bemutatja és zenésztársaival együtt koncertet is ad a helyi városi színházban.

Karlovy Varyban az idén 182 filmet mutatnak be, minden alkotást legalább háromszor fognak levetíteni. A nemzetközi filmszemle díjkiosztó zárógáláját július 7-én tartják. A versenyfilmek kategóriájában 12 alkotás szerepel.

A díjkiosztó ünnepi zárógálán Barry Levinson Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer kap életművéért Kristályglóbuszt. Levinson, aki az Esőember című filmjéért 1988-ban Oscar-díjat kapott, Karlovy Varyban személyesen mutatja be Paterno című új filmjét. Robert Pattinson brit színész, aki elsősorban az Alkonyat és az Alkonyat-Újhold című filmek által szerzett nemzetközi elismertséget és hírnevet, átveszi majd a fesztivál elnökének a díját.

A nemzetközi filmfesztiválon lesz Csuja László Virágvölgy című alkotásának világpremierje is.

A menekülő szerelmesekről szóló road movie-t a mustra Keletről Nyugatra elnevezésű versenyprogramjában mutatják be.

A rangos szemlére idén is a nemzetközi filmvilág számos ismert személyisége látogat el: Rachel Shenton brit színésznő és rendező, Chris Overton brit rendező, valamint Trine Dyrholm dán színésznő. Karlovy Varyba érkezik Terry Gilliam amerikai-brit rendező is, aki bemutatja a The Man Who Killed Don Quixote című legújabb alkotását.