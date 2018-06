Folytatódik az évtized akciófilmje - moziajánló

Elkészült a Szupercella folytatása, ám a Hádész alcímmel ellátott moziból már hiányzik, ami az első rész érdekességét adta: hogy együtt játszott Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone – kettejük közül csak utóbbi színész játszik az új epizódban.

A történet ezúttal is egy olyan börtönben játszódik ahonnan lényegében lehetetlen kijutni, ám mivel Sylvester Stallonnénak ez már az előző részben is sikerült, így azért nagyon nem kell izgulnunk; sokkal elkeserítőbb viszont, hogy a film gyalázatosan alacsony pontszámon, 3.8-en áll az IMDb oldalán és a kritikák is szétszedték Steven C. Miller rendezését.

És még egy folytatás: a Sicario 2. debütál a héten a magyar mozikban - A zsoldos címmel.

A második részt egy olasz rendezőre Stefano Sollimára bízták, és ami jó hír az első rész rajongóinak, hogy bár változott a csapat, Benicio Del Toro és Josh Brolin visszatér a vászonra – az első visszajelzések szerint egy elég jól sikerült thrillerben.

A héten mutatják be a magyar mozik a Dan Wells magyarul is olvasható könyvéből készült Nem vagyok sorozatgyilkos című amerikai horrort, ami egy kamasz fiú útkereséséről, különös, a halálhoz való vonzódásáról és a szomszédban lakó sorozatgyilkossal kialakuló kapcsolatáról mesél.

