Kiderült, ki kapja a Karlovy Vary Kristályglóbuszát

Tim Robbins Oscar-díjas amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró és zenész Kristályglóbuszt kap az idei 53. nemzetközi filmfesztiválon Karlovy Varyban a világ filmművészetét gazdagító munkásságáért - közölte a fesztivál szervezőbizottsága.

A világhírű színész a 2003-ban készült Titokzatos folyó című film egy mellékszerepében nyújtott játékáért kapta meg az Oscar-díjat, rendezőként az 1995-ös Ments meg, Uram! című filmjéért jelölték az elismerésre. Tim Robbinst több más neves filmdíjjal is kitüntették: 1992-ben Cannes-ban a The Player című filmben nyújtott alakításáért elnyerte legjobb férfi színésznek járó Golden Globe-ot.

A művész személyesen veszi át a Kristályglóbuszt a nyugat-csehországi fürdővárosban, ahol egyebek között két filmjét is bemutatja és zenésztársaival együtt koncertet is ad a helyi városi színházban.

Ellátogat a filmszemlére Terry Gilliam amerikai-brit rendező is, aki Karlovy Varyban bemutatja a The Man Who Killed Don Quixote című legújabb alkotását, melyet első ízben Cannes-ban láthatott a közönség. További neves külföldi vendégként a szervezők egyebek között Anna Paquin új-zélandi színésznőt, aki 11 évesen nyert Oscar-díjat egy mellékszerepért, Rory Cochrane amerikai színészt, Stephen Moyer angol filmrendezőt, színészt és Cerise Hallam Larkin amerikai producert említették.

Az idei nemzetközi filmszemle Karlovy Varyban június 29-én kezdődik, a díjkiosztó gálát július 7-én tartják.