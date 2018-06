Maffiavezér, rendőrkutyák és vígjátékok a moziban - ajánló

Gengszterfilm John Travoltával a főszerepben, Amy Schumer fémjelezte kínai-angol vígjáték és további francia, svéd és amerikai vígjáték kerül a magyar mozikba.

Egy 13 gyermekes szegény családból indult és a New York-i maffia főnöke lett John Joseph Gotti Jr. , a 1980-as évek leghírhedtebb maffiavezére. Az ő életét dolgozza fel a héten John Travolta főszereplésével a mozikba kerülő Gotti című gengszterfilm. A kegyetlen, lobbanékony és hiú Gotti a Gambino-klánban futott be fényes karriert. A klán vezére, Paul Castellano tiltotta az embereinek a drogkereskedelmet, de Gotti felrúgta ezt a szabályt, és zendülést szervezve a nyílt utcán lőtte agyon Castellanót, majd átvette az irányítást a New York-i maffia felett. Az ilyen és hasonló teátrális mozzanatok nem álltak messze Gottitól, mert imádta a hírnevet, a média figyelmét, így nem csoda, hogy Hollywood másodszorra is gengszterhőst csinált belőle.

A kritikák némileg megosztottak, egyesek szerint Travolta mindent kihoz a szerepből, de felháborító, hogy egy megátalkodott bűnözőt pozitív hősként állít be a film, mások béna rendezésről, iszonytató dialógusokról, nevetséges színészi játékról számolnak be, ami alól még Travolta sem kivétel. Az IMDb 6,4 -es értékelése is azt mutatja, hogy a színészből lett rendező, Kevin Connolly csúnyán melléfogott ezzel a filmmel.

A Túl szexi lány című vígjátéktól sincsenek elragadtatva az ítészek. A főszerepet alakító Amy Schumer a stand up műfajban csinált karriert szókimondásával, önmaga vállalásával, a film azonban, ami pedig épp erről a szókimondásról és önmagunk vállalásáról, az önbizalom építő és romboló szerepéről szól, a kritika szerint lagymatagra és közhelyesre sikerült.

Egy svéd és egy francia családi vígjáték is a magyar mozikba kerül a héten. „Az élet napos oldala” című mozi két svéd házaspár válságát vázolja. Válás, új szerelem, a gyermek utáni vágy és egy nudista, hippi nagypapa is bonyolítja a képletet. A svéd közönség rajongott ezért a vígjátékért, egymillióan látták a mozikban, többen, mint az új Star Wars-filmet.

A sikeres építész Valentin D azt állítja magáról, hogy árva, mert szégyelli, hogy családja fémhulladékok adás-vételből él Észak-Franciaországban. Hamarosan azonban felbukkannak a rokonok, és minden a feje tetejére áll. Ez a kiindulópontja a Vissza a gyökerekhez című vígjátéknak, ami megirigyelte az épp tíz éve készült „Isten hozta az isten háta mögött” című francia vígjáték rendkívüli sikerét és újra az északi-déli konfliktus feldolgozására vállalkozott. A francia nyelv különböző akcentusaival játszó, az északi és déli, városi és vidéki életformát szembe állító vígjáték azonban feltűnően rossz 5,7 -es értékelést kapott az IMDb-n.

Végül pedig egy angol-amerikai koprodukcióban, beszélő kutyákkal készült élő szereplős vígjáték is a héten debütál a magyar mozikban. A „Kutyaparádé” a Sandra Bullock fémjelezte Beépített szépség című film kutyás közegre átírt verziója. A történet szerint ezúttal egy rendőrkutyának kell beépülni egy kutyaszépségverseny kinyalt-kifalt kis kedvencei közé.