A hitleri Németország és Kim Dzsongil Észak-Koreája – moziajánló

Díjnyertes alkotások, horrorfilm, francia vígjáték és dokumentumfilmek debütálnak a mozikban. De érkezik a Jurassic World: Bukott birodalom is.

Egy család széthullásáról és a nagymama után maradt hátborzongató lelki örökségről mesél Ari Aster a Sundance Filmfesztiválon nagy sikerrel debütált alkotása, az Örökség című horror. A kritikák legtöbbje hátborzongató horrormesterműként, amolyan új Az ördögözőként emlegeti Ari Aster első filmjét, amely egyszerre lélektani dráma és rémisztő horror.

25 év telt el a Jurassic Park bemutatása óta, most Jurassic World: Bukott birodalom címmel jött ki egy újabb folytatás. A történet szerint egy vulkánkitörés miatt ki kell menekíteni a szigetről az ott élő őslényeket. A kritikusokat megosztotta Juan Antonio Bayona rendezése: akadtak akik szerint a film klisékből építkezik és csak a látványra összpontosít, mások szerint viszont éppen a képi világa miatt izgalmas ez az alkotás.

A héten kerül a magyar mozikba az Egy fantasztikus nő című alkotás, amely Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjével versenyzett a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjért. Végül ez az érzékeny, transzszexuális nőről szóló alkotás nyerte el az első szobrot Chilének, s most önök is megnézhetik. Szintén egy érzékeny, finom alkotás a tavaly a Cannes-i versenyprogramban debütált A naplemente ragyogása, Naomi Kawase filmje, ami két zárkózott, sajátos élethelyzetben lévő ember egymásra találásáról mesél.

A héten mutatják be a magyar mozikban a Szerelembe gurulva című belga-francia romantikus vígjátékot, ami egy ötvenes playboyról szól, aki többnyire kitalált történetekkel próbál újabb hódításokat szerezni. Franck Dubosc filmje egy egyszerű romantikus komédia, ám mindez amolyan franciásan szerethető stílusban.

Az észak-koreai filmgyártást akarta fellendíteni Kim Dzsongil, amikor elrabolta a kor egyik legsikeresebb filmes alkotó házaspárját, hogy a rezsim utasításai alapján készítsenek újabb alkotásokat. A pár idővel megszökött, Robert Cannen és Ross Adam pedig most egy dokumentumfilmben dolgozta fel a történetet, a korabeli interjúkat újabb beszélgetésekkel kiegészítve – ezt most Kim Dzsongil bemutatja címmel nézheti meg a magyar közönség. A művészet templomai című dokumentum filmsorozat újabb, tizenegyedik epizódja is a héten kerül a mozikba, ami igen értékes témát: a hitleri Németország művészethez való viszonyát vizsgálja.