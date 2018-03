József Attila születésnapjára hirdetett videópályázatot Ferencváros

József Attila születésnapjára, a költészet napjára videópályázatot hirdet Ferencváros önkormányzata. Az InfóRádió Szabó-Gyenes Szilvia irodalomtanárt, Ferencváros Önkormányzatának kulturális koordinátorát kérdezte. Nevezni március 26-áig lehet, maximum 2 perces mozgóképes anyaggal.

A videópályázatot először 2015-ben hirdették meg, akkor adták át ugyanis a felújított József Attila emlékhelyet a Gát utca 3-ban, a költő szülőházában. Ebből az alkalomból Ferencváros elindította a "József Attila mindenkié, József Attila mindenkinek" jelmondattal meghirdetett József Attila kulturális missziót, ekkor indult a videópályázat is - mondta Szabó-Gyenes Szilvia, Ferencváros Önkormányzatának kulturális koordinátora.

Volt olyan év, hogy kétszer is meghirdették, tehát nemcsak a születésének napján, hanem december 3-án, a halála napján is, így ez most már idén az 5. Mindenkinek pályázat.

Ötven-hatvan pályázati mű szokott érkezni az ország minden pontjáról, Nyíregyházától Kazincbarcikáig, sőt, a határainkon túlról is, Sepsiszentgyörgyről vagy akár Bécsből is.

A pályaműveknél vannak bizonyos szempontok: a terjedelmük 20 másodperctől 2 percig tarthat. A pályamű lehet videoklip, megzenésített változat vagy egy kisebb videó, de a lényeg, hogy József Attila valamelyik versének vagy versrészletének változtatás nélkül meg kell jelennie benne.

A zsűrizés szempontjainál kiemelten fontos az újszerűség, a képi minőség, az eredetiség, a mondanivaló. Az is fontos szempont, hogy mennyire jelenik meg az adott alkotónak vagy alkotóknak a személyisége a pályaműben. "Mondjon valami olyat a videó, ami ma is aktuális - mit mond ma egy 21. századi fiatal számára egy József Attila vers" - emelte ki Szabó-Gyenes Szilvia.

A pályázat honlapján, a www.jozsefattilamindnekinet.hu oldalon és a Facebookon is megtalálhatók a feltöltött pályaművek és minden más információ is. Szavazni a honlapon lehet az alkotásokra, hiszen a pályázat végén egy közönség díjas nyertes is lesz.

Az ünnepélyes díjátadót április 11-én rendezik meg a Concerto Zeneházban.