A WSJ szerint Orbán Viktor is esélyes lehet az ENSZ főtitkári posztra

A WSJ szerkesztőbizottsága által jegyzett, három különböző ország forrásaira hivatkozó véleménycikk szerint az amerikai vezetés kifejezetten ösztönzi a volt kormánypárt, a Fidesz elnökének indulását az ENSZ főtitkári posztjáért.

A konfront.hu által idézett írás alapján a felvetés amerikai tisztviselőktől származik, akik kezdetben egy „Orbán Viktorhoz hasonló” jelöltet kerestek, majd végül közvetlenül a korábbi magyar kormányfőt keresték meg a közös jelöltség ötletével.

A cikk szerint a politikus nyitottnak mutatkozott a tervre, de hivatalosan nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Az amerikai lap forrásai szerint az eddigi washingtoni egyeztetések alapján Moszkva és Peking is hajlandó lenne beállni a javaslat mögé.