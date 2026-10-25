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Nyitókép: Lichtwolke

A WSJ szerint Orbán Viktor is esélyes lehet az ENSZ főtitkári posztra

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A The Wall Street Journal (WSJ) véleményrovatában megjelent írás szerint Donald Trump kormánya a volt magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort szánná az ENSZ következő főtitkárának. A cikk állítása szerint a tervet Oroszország és Kína is támogathatja, az értesüléseket ugyanakkor a publikáció jellege miatt érdemes fenntartásokkal kezelni.

A WSJ szerkesztőbizottsága által jegyzett, három különböző ország forrásaira hivatkozó véleménycikk szerint az amerikai vezetés kifejezetten ösztönzi a volt kormánypárt, a Fidesz elnökének indulását az ENSZ főtitkári posztjáért.

A konfront.hu által idézett írás alapján a felvetés amerikai tisztviselőktől származik, akik kezdetben egy „Orbán Viktorhoz hasonló” jelöltet kerestek, majd végül közvetlenül a korábbi magyar kormányfőt keresték meg a közös jelöltség ötletével.

A cikk szerint a politikus nyitottnak mutatkozott a tervre, de hivatalosan nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Az amerikai lap forrásai szerint az eddigi washingtoni egyeztetések alapján Moszkva és Peking is hajlandó lenne beállni a javaslat mögé.

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Kezdőlap    Külföld    A WSJ szerint Orbán Viktor is esélyes lehet az ENSZ főtitkári posztra

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Orbán Viktor kerülhet az ENSZ élére

Orbán Viktor kerülhet az ENSZ élére

Donald Trump kormányzata azt szeretné, ha Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök lenne az ENSZ következő főtitkára – értesült a Wall Street Journal. A lap 3 ország forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy Washington már felvetette az ötletet Orbán Viktornak, és az amerikai vezetés szerint Oroszország, valamint Kína is támogathatja a jelöltségét. A terv megvalósításáról azonban egyelőre nem született végleges döntés.

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