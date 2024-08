Katasztrófa történt egy gyógyszergyárban - videó

A robbanás olyan erős volt, hogy emberi maradványok szóródtak szét a helyszínen - írta a The Hindu című helyi napilap.

A tűz szerda délután ütött ki egy gyógyszergyárban a délkelet-indiai Andhra Pradesh állam Anakapalli körzetében.

Blast at AndhraPradesh pharma factory kills 7 and injures 30.



At least seven people were killed and more than 30 injured in an explosion on Wednesday at a pharmaceutical manufacturing plant in southern India's Andhra Pradesh state, a district government official said.

