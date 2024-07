Robbanás történt Németország legnagyobb vegyipari üzemében

A vállalat sajtóközleményt adott ki a balesetről, amely szerint robbanás történt, majd tűz ütött ki a BASF ludwigshafeni telephelyének déli részén, 15-en megsérültek a balesetben – számolt be róla a német Bild alapján a Portfolio. Az üzem területén terjedő fekete, sűrű füstről felvételeket is megosztottak a közösségi médiában:

???BREAKING:



14 injured after explosion at BASF chemical plant in Ludwigshafen, Germany.



The plant is the world's largest chemical complex with 39,000 employees.



Authorities are still investigating the cause of the explosion. pic.twitter.com/1kiAa1YJvC