Az ET emberi jogi biztosának nem tetszik, ami a lengyel határon folyik

Donald Tusk kormányfőhöz intézett levelében Michael O'Flaherty kiemelte, hogy a visszatoloncolások ellentétesek a varsói kormánynak az emberi jogok terén vállalt kötelezettségeivel.

Malgorzata Kidawa-Blonska szenátusi elnökhöz címzett soraiban pedig aggodalmát fejezte ki azon törvénytervezet miatt is, amely egyes, a határra vezényelt állami szervezetek tagjait felmentené a büntetőjogi felelősség alól, amennyiben - "bizonyos körülmények között" - például fegyverhasználatra kényszerülnének.

Bár közleményében Flaherty jelezte, "tisztában van azzal, hogy a lengyel hatóságok a határ menti migrációs helyzet során összetett és komoly feladatot látnak el", kiemelte: "a nemzetbiztonságra történő hivatkozás nem adhat felhatalmazást olyan intézkedések életbe léptetésére, amelyek összeférhetősége az emberi jogi normákkal megkérdőjelezhető".

Lengyelország - továbbá Litvánia és Lettország - határa 2021 óta fokozott migrációs nyomás alá került Fehéroroszország irányából. Az Európai Unió azzal vádolja Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőt, hogy a migrációs válság megszervezésével torolja meg a nyugati szankciókat. Lukasenka tagadja ezt.

Közben folyamatosak a lengyel-fehérorosz határon az összetűzések a katonák és az Európa felé törekvő migránsok között.

Már egy lengyel katona is életét vesztette amikor egy illegális bevándorló a házi készítésű lándzsájával leszúrta.

