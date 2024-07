A mozdulat, amely megmentette Donald Trump életét

Dan Scavino Jr. szerint a volt amerikai elnököt azért nem sikerült fejbe lőnie a merénylőnek, mert Trump néhány pillanattal a golyó érkezése előtt a fejét elmozdította, így az nem érte el a halántékát.

A Fehér HÁz koráni kabinetfőnök-helyettese szerint a politikus mindezt azért tette, mert a beszéde közben az óriáskivetítőt akarta használni, hogy bemutassa a nézőknek a bevándorlási statisztikákat.

Thank God last nights rally was one in which President Trump wanted to use and reference the jumbotron, causing him to slightly move his head at the moment shots were fired. He is grateful for all of the prayers, love, and support out there, as he prepares for the GOP Convention…