Újabb repülő került turbulenciába: kényszerleszállás és harminc sérült

Harminc utas megsérült, miután az Air Europa egyik Boeing 787-esének kényszerleszállást kellett végrehajtania Brazíliában – írja a CNN alapján a Telex.

Harminc utas megsérült, miután egy Madridból Uruguayba tartó járat erős turbulenciába került és kényszerleszállást kellett végrehajtania Brazíliában. Az Air Europa spanyol légitársaság gépe rendben leszállt, megkezdték a sérültek ellátását.

A turbulenciába került repülőgép egy Boeing 787-9 Dreamliner volt a Flightradar24 repüléskövető oldal szerint. A spanyol légitársaság közölte, hogy egy másik gép később indul majd Madridból, és felveszi a Brazíliában rekedt utasokat, hogy folytathassák útjukat Uruguayba.

„Egyik pillanatról a másikra a repülőgép destabilizálódott és zuhanórepülésbe kezdett. Azok az emberek, akik nem voltak bekötve, a levegőbe emelkedtek, és a plafonba csapódtak, és megsérültek. Akik be voltak kötve, azok nem annyira” – mondta a Reutersnek egy Maximiliano nevű utas.

Egy másik utas, Stevan arról beszélt, hogy több végtagtörés- és sérülés volt a gépen. „Elég szörnyű érzés volt, azt hittük, hogy ott fogunk meghalni, de hála Istennek nem így történt” – tette hozzá.

Az interneten közzétett képek és videók alapján a gép utastere több helyen is megsérült.

Az egyik utast pedig egyenes az ülések felett található csomagtáróból kellett kiszedni.

