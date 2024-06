Furcsa módon ismerték be az oroszok, hogy elvesztettek egy méregdrága katonai repülőgépet

Egy moszkvai bíróság azonban távollétében elrendelte egy ukrán ezredes letartóztatását, mert őt teszik felelőssé tíz orosz katona haláláért. Ők azon az A-50-es légtérellenőrző repülőn szolgáltak, amelyet az ukrán hadsereg 138. légvédelmi rakétadandárja lőtt le. Ennek az egységnek a parancsnoka Mikola Dziaman ezredes, aki a moszkvai törvényszék szerint terror cselekményt követett el azzal, hogy parancsot adott a gép elpusztításra.

Csakhogy az orosz elfogató parancsot egyelőre nem lehet végrehajtani, mivel Dziaman ezredes Ukrajnában harcol. Ellenben a bíróság ezzel döntésével azt, amire a moszkvai katonai hatóságok mindeddig nem voltak hajlandóak.

Ráadásul a februárban lelőtt gép már a második légtérellenőrző volt, amit az oroszok elvesztettek. Az elsőt január 14-én szedte le az ukrán légvédelem kétszáz kilométernyire a frontvonaltól, orosz terület felett.

Russia has admitted that the Ukrainian military shot down an A-50U reconnaissance aircraft



A Moscow court has arrested in absentia AFU Colonel Mykola Dzyaman on charges of terrorist act.



According to the investigation, the commander of the 138th anti-aircraft missile brigade… pic.twitter.com/Fwzl2njTHO