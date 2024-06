Kamu pánik a nemzetközi űrállomáson - videó

Az űrkutatási hivatal hivatalos csatornáján olyan hanganyagot sugárzott élőben, amely arra utalt, hogy a legénység egyik tagja a dekompressziós betegség hatásait tapasztalja.

A felvételen egy női hang kérte a legénység tagjait, hogy vizsgálják meg a parancsnokot, ellenőrizzék a pulzusát és adjanak neki oxigént, mert "bizonytalan" az állapota. Ezt követően a közösségi média felületeken elterjedt a hír, hogy súlyos vészhelyzet alakult ki az ISS-en.

The ISS Emergency that wasn't - audio heard of the ISS Live Stream comms sparked concern that a real emergency was happening aboard the ISS - this was a SIMULATION #iss #issemergency

