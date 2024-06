„Kénytelenek vagyunk rabolni, mert nem kapunk ellátást” – megszólaltak orosz katonák

„Akkor még maradnál három évet?” – kérdezi a videó készítője, mire a katona belengetett alsó karjával és felemelt középső ujjával válaszol. Arra, hogy miért is nem akarna még Ukrajnában maradni, közölte: „Nem szeretném itt megérni a telet, mert nincs ellátás. Nem kapunk sem ennivalót, sem ruhát. Azt esszük és azt hordjuk, amit itt a házakban találunk.” Meg is mutatja civil pulóverét, majd kéri, hogy a kamera forduljon a társa felé is, aki szintén olyan ruhát visel, amit nem rendszeresítettek az orosz hadseregben.

Egy másik bajtársa pedig meglehetősen kedvetlenül meséli, hogy a kétéves szerződéséből még kilenc hónap frontszolgálat van hátra. Aztán megjelenik a képen egy ugyancsak szedett-vedett ruházatú orosz katona, akinek a lábán az ukrán hadseregtől zsákmányolt bakancs van.

"No food, no clothes!! We wear what we find in these houses!" - Russian soldiers loot the homes of Ukrainians in the temporarily occupied territories and look for things to wear. https://t.co/bRHo6dMGYm pic.twitter.com/YhyYmp1doK

A videót közzétevő Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója megjegyzi, hogy az orosz hadseregben régi hagyománya van a fosztogatásnak. Egy másik filmet is mellékel a bejegyzéséhez, amely még az első csecsen háború idején készült. Ebben orosz katonák elmondják, hogy az általuk megszállt helyekről minden használható holmit ellopnak. Egyikük megjegyzi, hogy „nincs bűntudatuk”.

"There's no guilt" - in an episode from a Russian documentary about the First Chechnya war, Russian soldiers loot anything they can from the homes of Chechens. They cook using their groceries and complain that other soldiers steal what they looted. https://t.co/X1kcRtPjE2 pic.twitter.com/t9A4jJfbVG