Éjszaka csapott le az ukránok rettegett fegyvere az orosz csúcstankra - videó

Egy orosz katona töltötte fel Telegram-csatornájára az alábbi videót, amelyen egy orosz T-90-es harckocsi maradványai láthatóak. A harcos elmondása szerint a páncélost egy Baba Yaga drón semmisítette meg - írja a Portfolio.

Mint írják,

különösen szembetűnő a felvételen, hogy a robbanás kiszakította a helyéről a T-90-es harckocsi lövegtornyát.

Megjegyzik, korábban ez a probléma inkább a régebbi gyártmányú, T-72-es tankokra volt jellemző.

A Baba Yaga egy olyan ukrán fejleszésű, pilóta nélküli repülőgép, amit hőkamerával és éjjellátó felszereléssel is elláttak. Így képes éjszaka is bombázni az orosz egységeket, a videó tanúsága szerint igen eredményesen - teszik hozzá.

?| A Russian soldier inspects the destroyed "best tank in the world" T-90M "Breakthrough", which was destroyed by a ??Ukrainian night bomber drone "Baba Yaga" somewhere in Ukraine



No tank for this invader ? pic.twitter.com/gFWux45B71