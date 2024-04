Megdöbbentő merénylet történt egy ausztrál templomban - videó

Négyen, köztük az istentiszteletet végző pap is megsebesült - közölte az ausztrál rendőrség. A szertartást a televízió is élő adásban közvetítette, amikor a merénylet történt a Sydney nyugati részén lévő Walkley-ben található Jézus Krisztus Jó Pásztor (Christ The Good Shepherd Church) nevű asszíriai keresztény templomban. A rendőrök pedig őrizetbe vettek egy férfit, aki "nem tanúsított ellenállást".

A helyszínre érkező mentők a sajtónak azt mondták, a négy sebesült egyikének állapota sem életveszélyes.

A rendőrség felszólította az embereket, kerüljék el a környéket. A közösségi oldalakra is felkerült felvételeken az látható, hogy egy fekete ruhába öltözött férfi lép oda a paphoz, és többször megszúrja, ezt követően pedig a hívők kiáltozva sietnek az áldozat segítségére.

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7