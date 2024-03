Tizenegy ember őrizetbe vételéről tett jelentést Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója, köztük mind a négy terroristáéról, aki részt vett a Crocus City Hall kulturális központ elleni terrortámadásban - közölte szombaton a Kreml.

Az X-en publikáló NEXTA közreadta az orosz TASZSZ hírügynökség egyik videóját, amely a merénylet helyszínén készült.

❗️More than 82 people have been killed in a terrorist attack in the Moscow region. 121 people are in hospital, among them - 5 children. pic.twitter.com/vQU7c991ve

Az orosz elnöki hivatala szerint folyik a terroristák bűntársainak azonosítása. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) tájékoztatása értelmében a terrortámadás négy résztvevőjét az orosz szakszolgálatok a brajnszki régióban, az ukrán határhoz közelében fogták el.

Mihail Murasko egészégügyi miniszter közölte, hogy öt gyereket kezelnek kórházban, 60 felnőtt és egy fiatalkorú állapota súlyos. A rendkívüli helyzetek minisztériuma szombat reggelre 107-re bővítette a kórházban ápolt és azonosított személyek nyilvánosságra hozott névsorát.

A Crocus City Hall koncerttermében okozott tűz oltásán és a romeltakarításon szombat reggel 477 ember dolgozott 183 műszaki eszközzel.

Péntek este terepruhás támadók automata fegyverekből nyitottak tüzet a Crocus City Hall koncerttermének előterében, majd a nézőtéren is.

Terrible news of Islamic State terror attack in Moscow. More than 80 dead, gunned down in cold blood by Islamists, many among them children who were enjoying the music concert. "We have attacked a big gathering of Christians," said the Islamic State. pic.twitter.com/Ggru80MKeP